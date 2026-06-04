GUANGZHOU, Chine, 4 juin 2026 /CNW/ - GAC a annoncé aujourd'hui un nouveau mois d'accélération de la dynamique mondiale, avec des exportations de véhicules de marque GAC atteignant 28 386 unités en mai, soit une augmentation de 140 % en glissement annuel. Les exportations cumulées de janvier à mai ont atteint 98 861 unités, soit une augmentation de 135 % en glissement annuel, ce qui reflète l'impact soutenu de la stratégie « One GAC 2.0 » et l'engagement de l'entreprise en faveur d'opérations mondiales localisées et de haute qualité. Parmi les véhicules les plus performants, l'AION UT est restée en tête du segment des véhicules électriques à hayon à Hong Kong (Chine), à Singapour, en Colombie et en Uruguay depuis son lancement international en mars 2025, ce qui lui a valu une large reconnaissance sur les marchés des véhicules électriques les plus compétitifs au monde.

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Les résultats soulignent l'émergence de GAC en tant que force automobile véritablement mondiale. Plutôt que de se fier à un marché ou un modèle unique, la croissance de l'entreprise s'appuie sur une stratégie de produits rigoureuse et sur un écosystème international en pleine maturation couvrant la production, la distribution, le service après-vente et l'engagement de la marque dans 102 pays et régions sur les cinq continents.

Au niveau régional, l'ampleur de la dynamique de GAC est frappante. Les ventes au détail dans la région Asie-Pacifique ont augmenté de 123 % en mai par rapport à l'année précédente, grâce à une croissance de 293 % à Hong Kong et à la position dominante de la Thaïlande sur le segment des taxis électriques. Les Amériques ont enregistré des performances exceptionnelles, avec des ventes au détail régionales en hausse de 144 % par rapport à l'année précédente. La Colombie a enregistré une hausse de 1 088 %, l'Uruguay de 806 % et le Costa Rica de 733 %, ce qui reflète une puissante vague de confiance des consommateurs en Amérique latine. Au Moyen-Orient, l'EMZOOM s'est assuré la première place sur le marché libanais des SUV du segment B, tandis que GAC a été reconnue au Koweït comme la première marque chinoise tant pour la qualité de ses produits que pour la valeur de revente des voitures d'occasion.

Le mois de mai a également été marqué par des étapes décisives dans le développement à long terme du marché par GAC. L'entreprise a fait son entrée officielle au Pakistan en lançant quatre modèles et en présentant un plan de localisation complet. En Europe, GAC a fait son entrée officielle au Royaume-Uni, où l'AION V a reçu un accueil très favorable de la part des médias locaux, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie d'électrification de la marque en Europe. De nouveaux partenariats de marketing sportif conclus avec le Deportivo Toluca FC au Mexique et le Sydney FC en Australie ont permis de renforcer encore davantage l'ancrage culturel de la marque sur des marchés clés en pleine croissance.

Avec six sites de production à l'étranger, plus de 696 concessionnaires agréés à travers le monde et un objectif annuel d'exportation de 250 000 unités, GAC ne se contente plus de simplement exporter des véhicules. Elle met en place les infrastructures, les partenariats et le capital de marque nécessaires pour s'imposer durablement sur la scène automobile mondiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter : https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

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SOURCE GAC

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