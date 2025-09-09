GUANGZHOU, Chine, 9 septembre 2025 /CNW/ - Récemment, GAC s'est joint au rappeur de renommée mondiale SKAI ISYOURGOD, célèbre pour ses succès viraux Grand Plans et Fortune All Around, ainsi qu'au très populaire Buqicrew, célébre pour son style de danse unique, pour créer un « Tyrannosaurus » spécial édition de Grand Plans pour son nouveau VUS à conduite intelligente extrême, l'AION V. Cette collaboration à trois permet à AION V de capter l'attention des jeunes dans un contexte plus éclaté et de donner aux utilisateurs des médias sociaux une impression plus profonde et plus mémorable de l'AION V grâce à une approche ludique et culturellement pertinente.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2766607/GAC_Teams_Up_with_SKAI_ISYOURGOD_for__Tyrannosaurus__Remix_of_Blueprint_Supreme__AION_V_Breaks_the_B.mp4

