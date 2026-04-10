MILAN, 10 avril 2026 /CNW/ - GAC dévoilera la version européenne de l'AION UT lors de sa première européenne le 13 avril à Milan, en Italie, une ville synonyme de design, de créativité et de savoir-faire de classe mondiale, et le berceau naturel pour une voiture conçue ici.

La berline électrique compacte est le deuxième modèle AION à entrer sur le marché européen, après le lancement de l'AION V l'an dernier. Avec l'AION UT, GAC cible le cœur du marché européen : les clients urbains qui ont besoin d'une voiture adaptée à leur ville sans faire de compromis sur ce qu'il y a à l'intérieur.

Attendez-vous à plus

L'AION UT s'articule autour d'une simple promesse : attendez-vous à plus. Plus de design, plus d'espace, plus d'autonomie, avec un format pensé pour les villes européennes. D'une longueur de seulement 4 300 mm, avec un empattement de 2 750 mm optimisé pour l'agilité urbaine, l'AION UT offre l'un des plus grands intérieurs de son segment, prouvant que compact à l'extérieur ne signifie pas compromis à l'intérieur.

Conçue à Milan. Assemblée en Autriche.

La version européenne de l'AION UT a été conçue au European Advanced Design Center de GAC à Milan, par l'entremise du réseau mondial de R&D de l'entreprise qui couvre trois pays et cinq régions, et est assemblée localement dans les installations de Magna International à Graz, en Autriche, où la production en série a officiellement commencé le 18 mars 2026.

L'assemblage local est au cœur de la stratégie européenne de GAC. En vertu du principe directeur « En Europe, pour l'Europe », l'entreprise a établi la fabrication en Autriche, un centre de pièces et de logistique à Rotterdam et des opérations commerciales à Amsterdam.

La première européenne de l'AION UT aura lieu le 13 avril 2026 à Milan.

AION UT

L'AION UT est une berline électrique avec un empattement de 2 750 mm, offrant l'un des plus grands espaces intérieurs du segment. Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km (WLTP) et une recharge rapide passant de 30 % à 80 % en seulement 24 minutes (en courant continu), l'AION UT est conçue pour une utilisation quotidienne en toute confiance, partout en Europe.

À propos de GAC

Fondé en 1997 et basé à Guangzhou, le groupe GAC fait partie du classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Grâce à des capacités complètes en R&D ainsi qu'en fabrication, et avec des marques comme GAC, AION et HYPTEC, le groupe GAC se consacre à offrir une mobilité intelligente, de grande qualité et durable.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953103/GAC_to_Host_European_Premiere_of_the_AION_UT_in_Milan.jpg

SOURCE GAC

PERSONNE-RESSOURCE : Katya Sun, [email protected]