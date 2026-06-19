GAC lance « Hong Kong ACTION 2.0 » et dévoile le modèle E9 Premium -- GAC présente une gamme exceptionnelle au Salon international de l'automobile de Hong Kong 2026, accélérant ainsi son expansion mondiale axée sur l'excellence

HONG KONG, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le 18 juin, le Salon international de l'automobile de Hong Kong a officiellement ouvert ses portes. Sous le thème « All New GAC, Going Global », le groupe GAC a fait forte impression grâce à une gamme exceptionnelle regroupant ses trois grandes marques, GAC, AION et HYPTEC. Lors de cet événement, GAC a officiellement annoncé la mise à jour stratégique de son plan « Hong Kong ACTION 2.0 » et a dévoilé deux modèles très attendus : les nouveaux modèles E9 Premium et AION UT Elite.

Hong Kong affiche l'un des taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle (NEV) les plus élevés au monde. À l'heure actuelle, la part de marché cumulée de GAC à Hong Kong atteint 11 %. Portée par de solides performances commerciales, l'entreprise réussit ainsi son passage stratégique du statut de « suiveur » à celui de « leader » sur ce marché mondial de référence dans le domaine des énergies nouvelles.

Il y a un an, GAC s'est implantée à Hong Kong avec un modèle global axé sur l'écosystème et a lancé le plan de localisation « Hong Kong ACTION 1.0 ». S'appuyant sur les succès passés et tourné vers l'avenir, Wei Haigang, président de GAC International, a annoncé lors de la conférence de presse : « Le plan ACTION 2.0 de Hong Kong a été entièrement repensé ! »

Renforcer l'excellence du service : GAC continuera à étendre son réseau de centres d'assistance afin de rendre l'entretien, les réparations et le remplacement des pièces d'origine plus rapides et plus efficaces.

Développement des produits : adapté aux conditions routières et aux habitudes de conduite propres à Hong Kong, GAC a considérablement amélioré ce modèle pour lancer la nouvelle E9 Premium, qui se distingue par un habitacle haut de gamme, un confort de conduite accru et une autonomie qui offre une tranquillité d'esprit totale. Parallèlement, l'AION UT Elite a officiellement fait ses débuts.

Un écosystème connecté : GAC met en place un écosystème de mobilité couvrant l'ensemble du cycle de vie, qui englobe la recharge, les services numériques, les abonnements logiciels et les solutions de mobilité à la demande.

L'énergie en toute tranquillité : cette année, GAC prévoit de co-développer 22 stations de recharge équipées de 88 chargeurs rapides, tout en assurant l'interconnectivité entre 32 stations et 102 chargeurs.

GAC reste fermement attachée à sa stratégie d'ancrage local, qu'elle souhaite maintenir à l'avenir : « À Hong Kong, pour Hong Kong ; s'intégrer à Hong Kong, servir Hong Kong et contribuer à Hong Kong ». En faisant de Hong Kong sa porte d'entrée dans le monde, GAC s'associera à Hong Kong pour promouvoir une mobilité plus verte et plus intelligente, au service d'une meilleure qualité de vie, et ouvrira ainsi un nouveau chapitre dans l'expansion mondiale de l'industrie automobile chinoise, sous le signe de l'excellence.

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SOURCE GAC

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