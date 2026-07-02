GAC International publie ses résultats du premier semestre, qui témoignent d'une performance exceptionnelle

GUANGZHOU, Chine, 2 juillet 2026 /CNW/ - Au cours de la première moitié de 2026, les volumes de vente en gros à l'étranger et de vente au détail aux particuliers de GAC ont doublé en un an. Les exportations totales ont atteint 121 483 unités, un chiffre proche du volume total des exportations de l'année dernière, avec une hausse significative de 132 % par rapport à l'année précédente, ce qui marque une étape importante.

GAC a connu une croissance solide dans l'ensemble des régions. Dans les Amériques, le Mexique a enregistré des résultats exceptionnels, les modèles AION ES et AION UT se classant parmi les dix premiers du classement des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV). La Bolivie a conservé sa place de leader parmi les marques chinoises de voitures particulières les plus vendues. Le Brésil, la Colombie et d'autres pays ont également enregistré une forte croissance. Dans la région Asie-Pacifique, la SAR de Hong Kong a connu une croissance inébranlable : GAC s'est hissée à la première place des ventes de véhicules électriques particuliers en avril, après la suppression progressive des subventions, avec une part de marché cumulée de plus de 11 % entre janvier et mai. Singapour s'est classé deuxième parmi les marques de véhicules électriques purs en avril avec une part de marché de près de 7 %, et la Thaïlande a conservé sa première place dans le segment des taxis électriques. La Malaisie et l'Indonésie ont également affiché une croissance notable. L'Europe a accéléré son expansion stratégique : l'AION UT a commencé être produite en Autriche et a fait ses débuts européens à Milan, suivi d'entrées officielles au Royaume-Uni et en Espagne, établissant ainsi un système d'exploitation à chaîne complète. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'EMZOOM s'est classé en tête du marché libanais des SUV du segment B, et la région du Moyen-Orient a enregistré une hausse substantielle de ses ventes cumulées par rapport à l'année précédente.

GAC a également obtenu une reconnaissance mondiale pour sa qualité et sa force. Au Koweït, la marque a remporté deux titres de n° 1 : celui de la meilleure qualité globale des véhicules et celui de la valeur résiduelle la plus élevée parmi les constructeurs automobiles chinois. En Thaïlande, GAC a dominé toutes les marques chinoises en matière de valeur résiduelle sur trois ans. L'AION UT a poursuivi sur sa lancée en se positionnant au 1er rang des ventes dans le modèle tout électrique à hayon dans la SAR de Hong Kong, en Colombie, en Uruguay et à Singapour, avec plus de 600 précommandes en Australie. De plus, elle a remporté de nombreux prix, y compris le meilleur véhicule électrique à hayon en Bolivie et la première place en matière de croissance des exportations pour les véhicules à hayon électriques A0 chinois en mai. L'AION V a également atteint de nouveaux sommets de ventes à l'étranger, a été présélectionnée pour le titre de voiture de l'année 2026 et a remporté le titre de « SUV Elite Electric » dans la SAR de Hong Kong.

Après avoir clôturé le premier semestre avec un bilan exceptionnel, GAC International accélère son expansion mondiale avec un élan imparable.

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SOURCE GAC

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