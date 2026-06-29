GUANGZHOU, Chine, 29 juin 2026 /CNW/ - Alors que les tournois de football internationaux de tout premier plan atteignent leur apogée, captivant l'imagination de centaines de millions de partisans à travers le monde, plusieurs joueurs d'élite de clubs parrainés par GAC - Toluca FC, Flamengo et Sydney FC - ont foulé le terrain pour représenter leurs équipes nationales respectives. Ces athlètes laissent une marque indélébile sur la scène mondiale. Fait notable, des joueurs vedettes comme Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá et Paul Okon-Engstler ont été titulaires à plusieurs reprises, livrant des performances solides et remarquables tant en attaque qu'en défense. Pour ajouter à l'excitation, Paquetá et Okon-Engstler ont chacun réussi une passe décisive cruciale pour leurs équipes. La vitesse à couper le souffle, la précision tactique et le travail d'équipe sans faille dont ces joueurs font preuve incarnent parfaitement l'esprit de base le plus inspirant et le plus rassembleur du football.

Cet esprit sportif durable résonne profondément dans l'ADN de produit novateur du GAC S7. En tant que spacieux VUS électrique intelligent à cinq places construit sur la plateforme à nouvelle énergie de pointe de GAC, le modèle S7 définit la « vitesse » par sa réponse de puissance dynamique et son accélération grisante. Il rend hommage à la « précision » avec une prise de décision de conduite intelligente au niveau de la milliseconde, reflète la philosophie du travail d'équipe avec des caractéristiques de sécurité complètes protégeant chaque occupant. De plus, son habitacle spacieux et son poste de conduite intelligent immersif garantissent à chaque membre de la famille un confort relaxant de premier ordre -- offrant l'ultime « avantage à domicile » à chaque trajet. Au Mexique, ce modèle très attendu a été officiellement lancé sous le nom de GAC GS7, recevant des commentaires remarquablement positifs de la part du marché local en raison de ses performances exceptionnelles. Pour l'avenir, GAC a confirmé que le S7 sera bientôt lancé en Australie, au Brésil et dans d'autres régions clés à l'échelle mondiale, ce qui permettra à un public encore plus large de profiter de ce véhicule extraordinaire.

Du terrain de football extrêmement compétitif jusqu'à la route ouverte, la quête incessante d'une vitesse accrue, d'une précision plus fine et d'une synergie sans faille demeure une force motrice constante. Grâce à des stratégies de localisation robustes et à une matrice de produit à énergie nouvelle de plus en plus complète, GAC continue d'offrir la passion, l'excellence et la fiabilité inhérentes au football à une communauté d'utilisateurs en pleine croissance à l'échelle mondiale.

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SOURCE GAC

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