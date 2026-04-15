GUANGZHOU, Chine, le 15 avril 2026 /CNW/ - Depuis ses débuts mondiaux en 2025, l'AION UT a rapidement gagné en popularité en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et en Europe. Au premier trimestre, elle a livré plus de 2 400 unités en Thaïlande, se classant ainsi parmi les trois premiers du segment des berlines électriques et dépassant les 2 500 commandes lors du Salon de l'automobile de Bangkok. En Indonésie, les livraisons ont dépassé les 800 unités, avec un pic mensuel supérieur à 300, ce qui a permis au modèle de se classer parmi les deux premiers de son segment. En Uruguay, 110 unités ont été livrées dans les 17 jours suivant le lancement, revendiquant la première place dans le segment C électrique à hayon. La Colombie a enregistré un record mensuel de 96 unités, prenant ainsi la couronne du segment. Singapour a maintenu une moyenne mensuelle de plus de 30 commandes pour mener le segment, tandis que le Mexique a dépassé les 700 livraisons trimestrielles pour occuper une position ferme dans le Top 3. Hong Kong SAR a accumulé plus de 1 000 commandes, dépassant ainsi le segment des véhicules à hayon pendant deux mois consécutifs. En Australie, le modèle a obtenu 600 précommandes au cours de son premier mois, ce qui témoigne d'un fort attrait sur le marché.

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Sur la scène internationale, l'AION UT a remporté des prix prestigieux grâce à sa qualité de produit exceptionnelle. Elle a remporté de nombreuses distinctions, notamment le prix du « Meilleur véhicule électrique en termes de rapport qualité-prix » au Salon international de l'automobile de Bangkok, celui du « Meilleur véhicule électrique compact » au TOP 26 AUTO SHOW au Mexique, celui de la « Meilleure berline électrique à 5 portes » lors du Thailand CAR OF THE YEAR 2026, et celui de la « Meilleure berline électrique de taille moyenne » au Salon international de l'automobile d'Indonésie. Les médias du monde entier se sont fait l'écho de cette acclamation : les principaux médias comme le site allemand electrive et le site australien DriveElectric ont salué ce véhicule pour son comportement routier exceptionnel en ville, son habitabilité hors pair et son rapport autonomie-prix remarquable.

Une technologie robuste est à la base de cette dynamique : Conçu par le Milan Design Center, avec un empattement de 2 750 mm offrant un espace intérieur parmi les plus spacieux du segment, le système de sécurité Magazine Battery 2.0 sans aucun incident d'emballement thermique, une recharge rapide en 24 minutes et la fonctionnalité V2L pour une polyvalence en ville comme en plein air.

L'élan mondial de l'AION UT confirme l'évolution de GAC, qui est passée de l'exportation de produits à une mondialisation écosystémique à part entière.

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SOURCE GAC

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