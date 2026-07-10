GAC enregistre une forte croissance de ses ventes mondiales au premier semestre, avec d'excellents résultats sur l'ensemble des marchés

GUANGZHOU, Chine, 10 juillet 2026 /CNW/ - Au cours du premier semestre 2026, les volumes de ventes en gros à l'international et de ventes au détail aux consommateurs finaux de GAC ont plus que doublé en glissement annuel. Les exportations totales ont atteint 121 483 unités, un chiffre proche du volume total des exportations de l'année dernière, avec une hausse spectaculaire de 132 % en glissement annuel, ce qui constitue une avancée majeure.

Dans les Amériques, le Mexique a affiché des résultats exceptionnels de janvier à mai, les modèles AION ES et AION UT s'étant hissés parmi les dix véhicules électriques à batterie (BEV) à énergie nouvelle les plus vendus : l'AION UT a pris la troisième place sur le marché des véhicules 100 % électriques du segment B, tandis que l'AION ES occupe la deuxième place dans le segment C des véhicules 100 % électriques. Le marché bolivien a enregistré d'excellents résultats, la marque GAC ayant conservé, au fil des mois, son titre de marque chinoise de véhicules particuliers la plus vendue en Bolivie. Au Brésil, les ventes du mois de juin ont bondi de 1 129 % par rapport au mois précédent et ont augmenté de 24 % en glissement annuel. En Colombie, les ventes du mois de juin ont augmenté de 804 % par rapport au mois précédent et de 21 % en glissement annuel. L'Uruguay a enregistré une hausse de ses ventes de 66 % par rapport au mois précédent et de 254 % en glissement annuel. Au Paraguay, les ventes du mois de juin ont grimpé de 469 % par rapport au mois précédent. De plus, les ventes au détail aux consommateurs finaux enregistrées en mai sur les marchés d'Amérique latine, notamment au Costa Rica et au Venezuela, ont progressé respectivement de 733 % et 223 % en glissement annuel, et GAC figure parmi les cinq premières marques de véhicules électriques en Uruguay.

Dans la région Asie-Pacifique, GAC s'est classé en tête des ventes de voitures particulières électriques dans la RAS de Hong Kong en avril, sa part de marché cumulée de janvier à mai ayant dépassé les 11 %. Les ventes de Singapour en juin ont augmenté de 77 % par rapport au mois précédent et de 30 % en glissement annuel. La marque s'est classée deuxième parmi les marques locales de véhicules 100 % électriques en avril, avec une part de marché de près de 7 %. En Thaïlande, les ventes du mois de juin ont bondi de 207 % par rapport au mois précédent et de 15 % en glissement annuel, ce qui a permis au pays de conserver une position de leader incontesté sur le segment des taxis électriques. De plus, les ventes de la Malaisie ont augmenté de 900 % en avril en glissement annuel, celles de l'Indonésie ont progressé de 338 % en glissement annuel, et GAC se classe régulièrement parmi les trois premières marques automobiles chinoises au Cambodge.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les ventes de juin en Côte d'Ivoire ont progressé de 233 % par rapport au mois précédent et de 33 % en glissement annuel, tandis qu'en Éthiopie, les volumes de juin ont augmenté de 510 % par rapport au mois précédent et de 118 % en glissement annuel. Au Liban, les ventes au détail aux particuliers ont progressé de 50 % en glissement annuel au mois de mai, et l'EMZOOM s'est hissé à la première place des ventes sur le marché local des SUV du segment B. L'Irak, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont tous enregistré une croissance à trois chiffres.

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SOURCE GAC

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