CANTON, Chine, 18 mars 2026 /CNW/ - Un récent rapport sur le taux de rétention de valeur pour le mois de février, publié par l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, montre que GAC reste en tête des marques nationales chinoises en termes de taux de rétention de valeur sur trois ans. En termes de performances spécifiques au modèle, le GAC GS8 est arrivé en tête du segment des SUV de taille moyenne parmi les marques chinoises, avec un taux de rétention de 77,0 %. D'autres modèles GAC tels que le GAC E8 PHEV, le GAC E9, l'AION RT et l'AION S se sont également positionnés en haut du classement dans leurs segments respectifs. Notamment, le GAC E9 et l'AION Y figurent tous deux dans le Top 15 du classement général des taux de rétention de valeur sur trois ans pour les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques purs, respectivement.

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Le taux de rétention de valeur est un indicateur clé de la solidité globale d'un véhicule, reflétant directement la reconnaissance à long terme par le marché de sa fiabilité, de son coût de possession et de la satisfaction de la clientèle. Le leadership continu de GAC parmi les marques nationales chinoises est le résultat naturel de l'attention constante portée par GAC à un développement de haute qualité et à un investissement important dans la recherche et le développement de technologies de base. Cela confirme en outre que les produits GAC offrent une qualité exceptionnelle qui résiste à l'épreuve du temps.

S'appuyant sur son solide socle de qualité, GAC s'engage non seulement à proposer des véhicules intelligents de grande qualité aux consommateurs du monde entier, mais aussi, dans le cadre de sa stratégie « One GAC 2.0 », à étendre cette confiance en la qualité à la mobilité de chaque utilisateur étranger, en créant des écosystèmes de mobilité en collaboration avec des partenaires locaux.

Cette réussite en matière de rétention de valeur est un message fort envoyé par GAC aux utilisateurs du monde entier : choisir GAC, c'est choisir un partenaire fiable qui a résisté à l'épreuve du marché. Ce que nous offrons à nos clients, ce n'est pas seulement une belle voiture, mais un actif fiable à long terme.

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SOURCE GAC

PERSONNE-RESSOURCE : Katya Sun, [email protected]