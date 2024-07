GUANGZHOU, Chine, 25 juillet 2024 /CNW/ - AION, la division des véhicules à énergie nouvelle de GAC, a lancé son premier modèle stratégique mondial le 23 juillet. La Global New Version AION V, qui a été lancée sur les chaînes de production en Thaïlande, vise à s'établir comme un nouveau classique mondial qui répond aux divers besoins des familles du monde entier.

Avec les yeux rivés sur les marchés étrangers, la nouvelle version mondiale de l'AION V est conçue pour s'harmoniser avec les goûts des consommateurs, les normes de qualité, ainsi que les conditions routières et les réglementations des différents pays. Contrairement aux SUV traditionnels, le AION V présente une esthétique robuste et puissante qui s'harmonise à un style intérieur raffiné, offrant un luxe qui honore et surpasse les conceptions classiques.

Tirant parti de l'AEP 3.0 exclusif d'AION conçu spécialement pour les véhicules électriques, la nouvelle version mondiale de l'AION V offre une vaste surface de cabine de 4,42 m2. Un empattement de 2,775 m et une hauteur intérieure de près de 1,3 m offrent amplement d'espace aux enfants et aux grands animaux de compagnie pour se déplacer librement. À l'arrière, un système de stockage à trois niveaux novateur offre un espace souple et organisé pour divers articles.

La nouvelle version mondiale AION V intègre des technologies d'entraînement, de contrôle et de batterie électriques de premier plan, atteignant une portée impressionnante de 750 km et un taux de consommation d'énergie d'à peine 12,8 kWh/100 km. Le modèle présente la technologie novatrice AION 400 V+3Cla technologie de recharge pour une accessibilité et une vitesse généralisées - la plateforme 400 V est compatible avec 99 % des infrastructures de recharge dans le monde, et fournit jusqu'à 370 km de portée avec une charge de 15 minutes.

Dans le poste de pilotage, le système de conduite intelligente ADiGO PILOT de GAC est pris en charge par un algorithme d'IA volontaire de Gen4 et une puce NVIDIA Orin-X à haute performance. S'appuyant sur des modèles avancés à grande échelle d'IA et des technologies de fusion à capteurs multiples, la nouvelle version mondiale AION V est équipée de fonctions NDA qui fonctionnent indépendamment des cartes de haute précision qui peuvent naviguer dans les environnements urbains de n'importe quel pays.

Avant son lancement, l'AION V a fait l'objet d'un programme complet de tests publics dans 28 villes du monde. Environ 10 000 experts de l'industrie, représentants des médias, leaders d'opinion clés et utilisateurs ont examiné le modèle, faisant l'éloge de son rendement et de ses capacités.

Le lancement simultané de la nouvelle version AION V à l'échelle mondiale reflète la capacité de GAC à intégrer les activités de recherche, de production et de vente à l'échelle internationale. Avec son attrait interculturel et ses technologies exclusives à l'industrie, l'AION V Global New Version est en voie de devenir un choix de premier plan dans le segment des SUV de taille moyenne, refaçonnant le paysage du marché mondial des automobiles.

