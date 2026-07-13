Le Groupe GAC célébrera 30 millions d'utilisateurs le 16 juillet

GUANGZHOU, Chine, 13 juillet 2026 /CNW/ - Depuis le lancement de son premier véhicule jusqu'au jalon à venir de sa 30 millionième voiture construite, chaque étape franchie par GAC découle des choix et de la confiance des utilisateurs partout dans le monde. Le 16 juillet, le Groupe GAC organisera un grand événement de reconnaissance pour ses 30 millions d'utilisateurs, célébrant le lancement historique de son 30 millionième véhicule aux côtés d'utilisateurs mondiaux.

Depuis la livraison de son premier véhicule à un client, le développement de GAC a évolué au rythme des habitudes de mobilité des utilisateurs du monde entier. Cette année, un flot constant de nouveaux utilisateurs s'est joint à la communauté de GAC, gagnant ensemble la confiance de 30 millions d'utilisateurs dans le monde.

Au premier semestre de 2026, les exportations des marques de GAC ont atteint les 121 500 unités, bondissant de 132% en glissement annuel, prouvant ainsi la reconnaissance de la qualité des produits par les consommateurs à l'échelle mondiale. Les cinq principales régions internationales, à savoir les Amériques, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, ont généré une croissance robuste.

Les activités internationales de GAC couvrent 110 pays et régions répartis dans cinq grandes zones, avec 746 points de vente et de service, six usines de fabrication internationales et neuf entrepôts de pièces internationales. La société a mis sur pied des opérations localisées de chaîne de valeur couvrant la R&D, la production, l'approvisionnement et les ventes. Dans les Amériques, plusieurs modèles phares se classent en tête sur les marchés locaux, les ventes mensuelles connaissant une hausse exponentielle au Brésil, en Colombie et dans d'autres pays. En Asie-Pacifique, GAC détenait 11% du marché des véhicules électriques neufs de Hong Kong entre janvier et mai, tandis que les ventes de juin en Thaïlande ont bondi de 207% en glissement mensuel. En Europe, GAC a mis en place un système complet allant de la fabrication locale à la vente au détail, et continue de déployer ses véhicules électriques neufs sur les principaux marchés. Chaque augmentation des ventes régionales reflète la reconnaissance et la préférence des utilisateurs locaux, formant ensemble la communauté de confiance de 30 millions d'utilisateurs de GAC.

Le jalon de 30 millions de véhicules produits par GAC incarne la confiance et l'engagement des utilisateurs partout dans le monde. Le Groupe GAC approfondira les réformes dans le cadre de l'« action Panyu », restera engagé dans la philosophie de développement centrée sur l'utilisateur et traduira la confiance de ses 30 millions d'utilisateurs mondiaux en catalyseur de progrès. Le groupe fournira des produits de meilleure qualité, des technologies plus avancées et des services plus complets pour offrir un soutien à chaque client, et avancera main dans la main avec sa communauté mondiale de 30 millions d'utilisateurs pour entamer un nouveau chapitre passionnant.

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SOURCE GAC

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