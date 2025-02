GUANGZHOU, Chine, 21 février 2025 /CNW/ - Le 18 février, GAC INTERNATIONAL a organisé avec succès sa Conférence internationale des partenaires 2025, accueillant plus de 500 représentants de 74 pays et régions. Sur le thème « WE WIN TOGETHER • DRIVING THE FUTURE, l'événement a mis en lumière l'engagement de GAC envers la croissance mondiale, l'innovation et les partenariats à long terme. Feng Xingya, président du conseil d'administration et président de GAC Group, a assisté à la conférence et a participé à des discussions en personne avec certains distributeurs partenaires, renforçant ainsi leur confiance dans la collaboration et favorisant une approche gagnant-gagnant pour la croissance des activités internationales de GAC.

GAC accélère son expansion mondiale à la Conférence internationale des partenaires 2025

Lors de l'événement, Yu Jun, vice-président de GAC Group, a livré un message puissant : « GAC s'engage à travailler main dans la main avec ses partenaires mondiaux pour stimuler l'avenir de la mobilité. Grâce à l'innovation, à la collaboration et à l'accent inébranlable que nous mettons sur les besoins des clients, nous bâtirons une marque concurrentielle à l'échelle mondiale qui est à l'avant-garde de l'industrie. »

GAC a réaffirmé son objectif d'accroître sa présence mondiale en dévoilant son plan d'action triennal Panyu. L'initiative vise à renforcer l'influence de la marque, à améliorer l'efficacité financière et logistique et à approfondir la collaboration technologique. Dans le cadre de sa stratégie, GAC s'apprête à introduire une gamme diversifiée de modèles ICE, HEV, PHEV et BEV adaptés à différents marchés tout en faisant progresser la technologie ADAS pour une mobilité plus sécuritaire.

En 2024, GAC a enregistré une croissance remarquable des ventes de 96 % par rapport à l'année précédente, accélérant son expansion sur de nouveaux marchés. Pour l'avenir, l'entreprise prévoit d'accroître son empreinte sur 100 marchés mondiaux avec un objectif d'exportation de 500 000 véhicules d'ici 2027. Les partenariats stratégiques avec des chefs de file de l'industrie comme Toyota, Honda et Huawei renforcent davantage son expertise dans les technologies de véhicules électriques haut de gamme et de mobilité intelligente.

Le président de GAC INTERNATIONAL, Wei Haigang, a décrit six piliers clés de la vision mondiale de l'entreprise : l'internationalisation de la marque, l'offre diversifiée de produits, la production localisée, les ventes et les services intégrés, un écosystème automobile durable et l'innovation continue. Thomas Schemera, chef de l'exploitation mondial, a insisté sur l'objectif de GAC de renforcer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et de son service après-vente, assurant ainsi une expérience client supérieure dans le monde entier.

Au cours de l'événement, des distributeurs partenaires exceptionnels ont partagé des histoires à succès sur l'expansion du marché, l'engagement de la clientèle et l'efficacité logistique. GAC a également rendu hommage aux distributeurs et aux partenaires les plus performants, reconnaissant leurs contributions au succès mondial de l'entreprise.

Alors que GAC continue d'approfondir sa présence sur les marchés internationaux, elle demeure déterminée à offrir une technologie de pointe de qualité supérieure et une expérience de mobilité supérieure. En mettant résolument l'accent sur les principes axés sur le client, GAC vise à faire progresser l'industrie automobile mondiale grâce à l'innovation et à la collaboration.

