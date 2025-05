SÃO PAULO, 25 mai 2025 /CNW/ - Le 23 mai, GAC a organisé l'événement de lancement de la marque brésilienne et de dévoilement de nouveaux modèles au Distrito Anhembi à São Paulo, au Brésil, dévoilant officiellement son « plan d'action pour le Brésil » - la première mise en œuvre substantielle de la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » en Amérique latine. Grâce à une série d'initiatives d'investissement à long terme au Brésil, pour le Brésil, GAC a présenté aux consommateurs brésiliens une vision de la mobilité future et a ouvert un nouveau chapitre pour GAC au Brésil et sur le marché latino-américain.

Le modèle stratégique mondial AION V, le VUS électrique pur intelligent urbain AION Y, le VUS HYPTEC HT pur à technologie de luxe, le VUS hybride GS4 HEV de référence et la berline pure électrique de haute qualité AION ES ont été officiellement dévoilés. Gilberto Gil, musicien légendaire du Brésil, est devenu le premier propriétaire de véhicules de GAC au Brésil. Lors de l'événement, GAC a officiellement signé un accord de coopération stratégique global avec l'Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie automobile brésilienne. Des représentants des gouvernements brésilien et chinois, des chefs d'entreprise et des représentants se sont réunis pour assister à ce moment historique de coopération entre la Chine et le Brésil dans le domaine de l'industrie automobile.

GAC a présenté cinq modèles pour les consommateurs brésiliens : AION V, AION Y, HYPTEC HT, GS4 HEV et AION ES lors du lancement de la marque brésilienne et de l'événement de dévoilement de nouveaux modèles. Guidée par la stratégie mondiale « One GAC 2.0 », GAC a déployé ses trois principales gammes de produits - GAC, AION et HYPTEC - au Brésil, abordant de manière exhaustive divers scénarios de mobilité, y compris le transport familial, le navettage urbain et la mobilité partagée pour répondre aux divers besoins des consommateurs brésiliens et aux tendances de la transition verte.

AION V, AION Y et HYPTEC HT se distinguent par leur conception élégante, leur qualité supérieure, leurs capacités de haute technologie et de longue portée, et deviendront une option de mobilité verte intelligente, sécuritaire et fiable pour les consommateurs brésiliens à l'avenir. Le VEH GS4 offre une puissance robuste, une manutention fluide et une autonomie combinée de plus de 1 000 km, établissant un équilibre entre la performance et l'aspect pratique. Entre-temps, l'AION ES est le modèle phare de GAC conçu pour la mobilité partagée. À l'avenir, GAC collaborera avec des plateformes de mobilité pour offrir aux Brésiliens des expériences de transport fiables et confortables.

Ces cinq nouveaux modèles incarnent les principales forces de GAC, soit la « qualité supérieure » et la « technologie pionnière », ce qui reflète la compréhension précise qu'a l'entreprise des besoins du marché brésilien et crée une meilleure expérience de mobilité pour les consommateurs brésiliens.

Photo- https://mma.prnewswire.com/media/2695638/image_5033413_49374907.jpg

