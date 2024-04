TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - Louis-Pierre Gignac, président et chef de la direction, G Mining Ventures Corp. (la « Société ») (TSX : GMIN) et son équipe se sont joints à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le passage de la Société de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto.

G Mining Ventures Corp. est une société minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de projets miniers de métaux précieux; elle entend capitaliser sur la plus-value tirée d'une mise en valeur efficace des mines.

G Mining Ventures Corp. Opens the Market Monday, April 29, 2024

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, Jessie Liu-Ernsting, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, [email protected]