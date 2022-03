« Air Canada consolide sa position en tant que transporteur qui offre le plus de services entre le Canada et le Pacifique Sud, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous accélérons la reprise de nos liaisons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour répondre à la demande croissante des voyageurs entre le Canada et ces pays, au moment où les frontières rouvrent. À notre plaque tournante de Vancouver, les correspondances faciles, grâce aux installations de prédédouanement américain pour passagers en transit, se combinent à notre important réseau nord-américain pour faire de Vancouver la ville-porte favorite pour les voyages entre l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud.

« Le rétablissement de nos services pour le Pacifique Sud et notre vaste réseau nord-américain appuieront les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie des quatre pays, que viendront visiter et découvrir les clients. Ces derniers peuvent commencer à planifier leurs voyages et réserver en toute confiance. Nous avons hâte de vous accueillir à bord de nos vols, assurés par notre société aérienne de renom », a conclu M. Galardo.

« Nous sommes ravis de l'expansion du réseau d'Air Canada et d'accueillir de nouveau nos amis australiens et néo-zélandais en Colombie-Britannique pour qu'ils fassent l'expérience des beautés naturelles, des voyages d'aventure et de l'hospitalité qui font notre réputation, a indiqué Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport. Avec l'accroissement des vols en provenance du Pacifique Sud, nos exploitants d'entreprises touristiques se sont préparés avec enthousiasme à partager encore d'authentiques expériences autochtones, des mets et boissons issus d'un terroir respectueux de la durabilité et des installations d'hébergement uniques pour combler l'appétit, l'intérêt culturel et sportif et la recherche de détente de tous les types de voyageurs. »

« Nous nous réjouissons du rétablissement des services d'Air Canada entre Vancouver et l'Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande, qui s'inscrit dans l'expansion continue du réseau de la société aérienne à Vancouver et marque une nouvelle étape de progrès dans la traversée de la pandémie, a indiqué Mike McNaney, vice-président et chef des Affaires externes, de l'Administration de l'aéroport international de Vancouver. Nous savons que les Canadiens ont hâte de se rendre dans le Pacifique Sud pour retrouver leur famille et leurs amis après presque deux ans de restrictions frontalières. Nous sommes impatients de voir ces vols décoller de Vancouver pour Brisbane et Auckland en juillet et en novembre, respectivement. »

« Ces vols contribueront à soutenir les relations commerciales et les liens d'affaires entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce sont d'excellentes nouvelles pour une association qui s'emploie à favoriser des relations d'affaires plus étroites entre ces pays », a déclaré Tony Crossman, président, Canada, Australia & New Zealand Business Association.

Horaire des liaisons avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Vol Origine Destination Jours d'exploitation Départ Arrivée Appareils Début AC033 YVR SYD Fréquence devenant quotidienne début mai 23:15 07:45 (+2 jours) 777 de Boeing Déjà à l'horaire AC034 SYD YVR Fréquence devenant quotidienne début mai 09:30 07:10 777 de Boeing Déjà à l'horaire AC035 YVR BNE Lun., mer., ven., dim. 22:55 06:35 (+2 jours) 787 Dreamliner de Boeing 1er juillet AC036 BNE YVR Mar., mer., ven., dim. 10:15 06:50 787 Dreamliner de Boeing 3 juillet AC039 YVR AKL Mar., jeu., sam. 22:45 10:05 (+2 jours) 787 Dreamliner de Boeing 10 nov. AC040 AKL YVR Lun., jeu., sam. 14:30 06:30 787 Dreamliner de Boeing 12 nov.

Air Canada pourrait modifier son horaire en fonction de nouvelles occasions ou selon l'évolution de la COVID-19 et des assouplissements aux restrictions gouvernementales à venir. Pour l'horaire détaillé complet, consultez aircanada.com.

Correspondances faciles et pratiques

L'horaire des vols d'Air Canada pour le Pacifique Sud s'intègre à celui de son vaste réseau nord-américain pour faciliter les correspondances simples et pratiques à Vancouver pour New York Newark, Toronto, Montréal, Ottawa, Calgary, Edmonton, Kelowna, Victoria, Seattle, San Francisco et Los Angeles, entre autres.

À Sydney et à Brisbane, les vols d'Air Canada faciliteront les correspondances à destination et au départ de Melbourne, Canberra, Perth, Cairns et d'autres villes grâce au partenaire d'exploitation à code multiple Virgin Australia.

Produits supérieurs

La réouverture de la Suite Signature Air Canada à Vancouver est prévue d'ici l'été. La Suite Signature Air Canada établit une nouvelle norme de voyage haut de gamme en Amérique du Nord; elle hausse en effet la barre en offrant une expérience culinaire cinq étoiles qui, dans un havre de détente luxueux et unique, propose ce que le Canada fait de mieux en matière de gastronomie, de design et de confort. Elle est réservée à certains clients du service Signature Air Canada qui prennent des vols internationaux et est située au deuxième étage du salon Feuille d'érable international à Vancouver et à l'aérogare 1 de l'aéroport Toronto Pearson.

Le service à bord des vols à destination du Pacifique Sud d'Air Canada met en valeur les créations les plus inspirées de talents culinaires canadiens tels que David Hawksworth, honoré de prix et établi à Vancouver, ainsi que Jérôme Ferrer, chef montréalais de haute renommée, qui comptent au nombre du groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, compléteront votre voyage pour gourmets.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients inscrits à Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada, peuvent accumuler et échanger des points. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures, elle offrira un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le Portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

