Cette acquisition combine l'expertise des deux entreprises en vue d'offrir une gamme complète de capacités ServiceNow qui propulseront la transformation numérique des entreprises nord-américaines grâce à l'automatisation des flux de travaux numériques.

HGC Technologies apporte à FX Innovation son expertise en développement d'applications et en gestion des services de ressources humaines, ainsi qu'une équipe solide de talents nord-américains; de nouveaux atouts qui placent FX Innovation dans une position stratégique pour accroître sa présence sur le marché américain.

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - FX Innovation, une compagnie de Bell Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de HGC Technologies (HGC), un partenaire Élite de ServiceNow. Basée à Montréal, HGC exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. Elle possède une excellente feuille de route en ce qui a trait à l'accompagnement des clients dans l'optimisation de la plateforme de flux de travaux numériques de ServiceNow. Grâce à des intégrations personnalisées de la plateforme dans les écosystèmes de ses clients, elle permet d'accélérer l'obtention de meilleurs résultats.

Forte de ses capacités en matière de développement d'applications d'affaires et de prestation de services et service client, en plus de de sa solide équipe nord-américaine, HGC participe à la croissance de FX Innovation et renforce son expertise en matière d'automatisation des processus, de technologies infonuagiques et de transformation numérique. La clientèle américaine de HGC correspond à celle que vise FX Innovation dans ses plans d'expansion stratégique sur le marché américain; par cette acquisition, FX innovation obtient donc un accès immédiat à un nouveau segment de clientèle en croissance.

Cette acquisition regroupe des experts ServiceNow au Canada, créant ainsi un centre d'excellence ServiceNow robuste doté d'une gamme complète de capacités conçues pour les entreprises. Elle marque également une autre étape importante dans le parcours de transformation de Bell d'une entreprise de télécommunications traditionnelle en un chef de file des services technologiques. En tirant parti de la connectivité fiable de Bell et de ses services évolués en cybersécurité, et avec l'appui d'HGC, FX Innovation peut désormais offrir à ses clients, dans de nombreux secteurs, des services de bout en bout liés à ServiceNow, des capacités d'automatisation et des perspectives basées sur l'intelligence artificielle, ainsi qu'une expertise pour accélérer leur transformation.

Citations

« Nous sommes ravis d'accueillir HGC au sein de l'équipe FX Innovation! L'expertise de FX Innovation soutenue par la maîtrise de ServiceNow de l'équipe de HGC permet de créer une offre vraiment unique et puissante. L'expertise de HGC en matière de développement d'applications sur la plateforme NowMD s'intègre bien à la stratégie de Bell et nous permet de proposer des solutions sur mesure qui répondent aux besoins de nos clients. Nos solides partenariats avec Amazon Web services, Microsoft Azure, Google Cloud et Salesforce, en plus de ServiceNow, soutenus par le réseau de Bell, nous permettent d'exploiter tout le potentiel de notre approche de plateforme pour obtenir des résultats stratégiques. »

- Guillaume Bazinet, chef de la direction, FX Innovation

« Je suis très heureux d'accueillir l'équipe HGC au sein du groupe d'entreprises Bell Canada. Notre objectif est de bâtir une start-upi d'un milliard de dollars et d'être le meilleur intégrateur de systèmes et partenaire de services gérés pour nos clients. Réunir des fondateurs exceptionnels et leurs équipes tout en tirant parti de la portée et des ressources de Bell pour développer une expertise approfondie en matière de plateforme et de secteur vertical est une stratégie gagnante. En tant qu'opérateurs stratégiques, nous alignons l'innovation verticale avec la puissance des meilleures plateformes pour aider nos clients à maximiser l'impact d'affaires de leurs investissements et de leurs ressources. »

- John Watson, président de groupe, Bell

« HGC est heureuse d'unir ses forces à FX Innovation et Bell. Cette union nous fournira les ressources et la portée nécessaires pour atteindre une clientèle plus large et aider davantage d'entreprises à exploiter pleinement le potentiel de ServiceNow. Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise de FX Innovation et du réseau de Bell pour offrir encore plus de valeur à nos clients. »

- Pietro Greco, chef de la direction, HGC Technologies

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

À propos de FX Innovation

Experte en infrastructures multinuages et hybrides, et en automatisation des processus d'affaires, FX Innovation, une entreprise de Bell Canada, pose les fondations technologiques nécessaires à la réussite des grandes entreprises. Basée à Montréal, au Canada, elle soutient la transformation numérique des entreprises en tirant parti d'un vaste écosystème de services spécialisés et de fournisseurs de technologies, notamment Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, ServiceNow et Salesforce.

À propos de HGC Technologies

HGC Technologies est une entreprise d'accélération numérique qui façonne l'avenir du travail en aidant les clients de ServiceNow à moderniser leurs anciennes applications et à numériser leurs processus d'affaires en gérant et en faisant évoluer leur plateforme NowMD.

Questions des médias

Bell/FX Innovation/HGC: [email protected]

Relations avec les investisseurs de Bell

[email protected]

