QUÉBEC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est heureux de dévoiler le concept préliminaire gagnant et le nom de la firme lauréate du concours d'architecture du futur Espace Riopelle, qui abritera la plus grande collection publique d'œuvres de Jean Paul Riopelle au monde, dont l'inauguration est prévue entre la fin de 2025 et le début de 2026. C'est la firme québécoise, Les architectes fabg, qui a été retenue par les membres du jury, au terme d'un prestigieux concours lancé en mars dernier, ayant suscité un vif intérêt à travers le monde.

Photos : © Les architectes fabg (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Un choix en résonnance avec l'oeuvre de Riopelle

Après l'étude minutieuse des quatre candidatures finalistes, le jury a choisi le concept proposé par Les architectes fabg. Sa recommandation a ensuite été agréée, après délibération, par l'ensemble des membres du conseil d'administration du MNBAQ et de la Fondation Jean Paul Riopelle.

Au fil de l'exercice, par-delà le respect des besoins et de l'enveloppe budgétaire, le jury a souligné la vaste expérience de la firme lauréate en matière de création d'espaces culturels, voire muséaux; la qualité de la réflexion ayant mené à sa présentation; l'originalité des solutions proposées pour redéfinir le complexe muséal du MNBAQ afin d'offrir au public une expérience globale plus fluide et contemplative; l'intelligence du concept développé et la force de l'équipe sur le plan technique. L'architecte et les concepteurs ont su conjuguer les exigences rattachées à l'art, au cadre naturel remarquable et aux bâtiments patrimoniaux environnants, se souciant de la situation stratégique du futur pavillon dans le complexe muséal. Ils ont surtout su faire écho au génie créateur de Riopelle en proposant un parcours ascensionnel dynamique dans un bâtiment signature qui agira comme un élément de beauté dans le paysage. Le jury a aussi apprécié le caractère évolutif du concept proposé, qui pourra se bonifier au fil des échanges prochains entre la firme et les équipes du MNBAQ et de la Fondation Jean Paul Riopelle.

L'édifice témoignera par ailleurs d'une préoccupation en matière de développement durable tout en étant visuellement distinctif et attrayant. L'architecture se prêtera à de multiples lectures par son étagement en synergie avec les bâtiments environnants, évoquant tantôt l'atelier de l'artiste avec ses plafonds de bois, tantôt la nordicité et les paysages de L'Isle-aux-Grues, avec ses terrasses vertes aux essences variées. Baigné de lumière naturelle, le parcours proposé culminera avec l'espace circulaire consacré au chef-d'œuvre de Riopelle, L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992), dont les hauteurs offriront un point de vue spectaculaire sur les plaines d'Abraham et sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.

Un avant-goût du projet avec une vidéo de la firme lauréate :

https://www.youtube.com/watch?v=rFW0w61QZi8

Un jury composé d'experts internationaux chevronnés

Le jury du concours, présidé par l'architecte française Dominique Jakob, cofondatrice de l'agence de renom Jakob+MacFarlane, s'est d'abord réuni à Québec, avec les partenaires du projet, afin d'accueillir les représentants des quatre firmes finalistes et de procéder à l'examen des différentes propositions, avant de délibérer et de sélectionner le concept retenu.

Chaque équipe finaliste était appelée à développer son approche conceptuelle initiale sous forme de solution fonctionnelle, et ce, dans le respect des besoins et des contraintes techniques et budgétaires du projet. Au terme de cet exercice, le niveau d'avancement des esquisses devait donc offrir une vue d'ensemble de la conception du projet. Il devait aussi permettre d'apprécier la qualité et la profondeur de la réflexion de la firme sélectionnée, dans le but d'entreprendre le processus de design intégré avec les équipes du MNBAQ et de la Fondation Jean Paul Riopelle.

De façon plus précise, les membres du jury devaient se prononcer sur le respect de plusieurs contraintes visant à maintenir les plus hauts standards architecturaux, notamment :

L'intégration volumétrique respectueuse du contexte historique, architectural et paysager du site (en considérant notamment le pavillon Charles-Baillairgé, un bâtiment patrimonial);

La création d'un point de repère marquant à l'entrée du site historique des plaines d'Abraham, s'harmonisant, de jour comme de nuit, avec le complexe muséal;

La conception d'une architecture distinctive, réfléchie et de qualité, en dialogue avec la nature du site, identifiant la vocation du futur pavillon, soit la mise en espace de l'œuvre de Jean Paul Riopelle;

La réalisation d'un espace muséal accessible et innovant sur le plan de l'expérience visiteur;

La pertinence du traitement formel, en récupérant un maximum de systèmes et de réseaux existants - sur les plans mécanique et électrique, ainsi qu'au niveau des axes structuraux- dans un objectif de certification LEED;

La faisabilité technique et le respect du budget de construction.

Rappelons que le jury était composé de sept membres aux univers et aux expertises complémentaires, dont quatre architectes réputés du Québec, d'Amérique du Nord et d'Europe. Aux côtés de Dominique Jakob, siégeaient Marie-Chantal Croft, architecte canadienne, membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, Alain Fournier, architecte québécois, associé fondateur de EVOQ Architecture, Georges Leahy, architecte à la retraite, expert en rénovation d'édifices patrimoniaux à Québec, auxquels s'ajoutent : Ronna Tulgan Ostheimer, directrice de l'éducation au Sterling and Francine Clark Art Institute au Massachusetts, Jean‑Luc Murray, directeur général du MNBAQ, ainsi que Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle et commissaire générale des célébrations du centenaire.

Les architectes fabg : un profil impressionnant

Fondée à Montréal il y a plus de soixante ans, mais connue sous le nom Les architectes fabg depuis 1988, la firme québécoise est réputée pour la qualité de ses réalisations qui lui ont valu près de cinquante prix et mentions au Québec et à l'international. Sous la direction d'Éric Gauthier, lauréat du prix Ernest-Cormier - le plus prestigieux prix décerné par le gouvernement du Québec en architecture -, l'agence a dirigé des projets innovants sur les plans technique et environnemental tels que le siège social du Cirque du Soleil, le siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec (avec Lemay), le Théâtre de Quat'Sous ou l'Auditorium de Verdun.

La firme, qui a reçu récemment le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec, s'est particulièrement démarquée dans le domaine muséal en réalisant la transformation du Musée d'art de Joliette, la restauration du Musée Stewart, l'aménagement de l'ancien pavillon des États-Unis de Buckminster Fuller à l'Expo 67 en musée de l'Environnement (la Biosphère) ainsi que l'utilisation des hangars du Vieux-Port de Montréal pour créer le Centre des sciences.

Des réactions enthousiastes

Plusieurs partenaires et protagonistes du projet tiennent à commenter ce dévoilement tant attendu.

Christiane Germain, présidente du conseil d'administration du MNBAQ, salue l'originalité et la sensibilité de la proposition architecturale retenue. « Ce sera pour mon équipe et pour toute la population l'occasion de vivre une aventure unique, qui redessinera le visage culturel de Québec, par la réalisation d'un bâtiment signature au cœur des plaines d'Abraham. La notion de territoire, indissociable de l'identité québécoise et des œuvres de Riopelle, a nourri admirablement l'inspiration de la firme lauréate. En plus de faire rayonner l'œuvre monumentale de Jean Paul Riopelle, tant les œuvres de la collection nationale que celles données récemment par les mécènes, le nouveau pavillon permettra de revisiter l'expérience globale du MNBAQ pour la rendre encore plus mémorable. Le futur Espace Riopelle deviendra un véritable objet de fierté collective. »

Le président du conseil d'administration de la Fondation Jean Paul Riopelle, Michael Audain, qui est à l'origine, avec un groupe de philanthropes et mécènes canadiens, du don historique totalisant plus de 120 millions $ en œuvres et en espèces ayant permis la réalisation de l'Espace Riopelle, souligne le caractère singulier du futur pavillon, un geste architectural en harmonie avec l'œuvre de Riopelle. « Je tiens à saluer la force de la proposition architecturale, qui est en adéquation avec la vision de Riopelle, avec son respect de la nature et de l'environnement, et qui permettra d'offrir aux générations futures un lieu unique, à la hauteur de l'immense legs artistique de l'artiste. Ce nouveau pavillon deviendra assurément un haut lieu de rassemblement et de contemplation pour admirer l'œuvre inestimable de Riopelle, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour les artistes de demain. À l'aube du lancement des célébrations du centenaire de l'artiste, nous nous réjouissons de franchir aujourd'hui un autre pas important vers la concrétisation de notre rêve, soit de créer un "point de rencontre" rendant hommage à l'impressionnante contribution de Riopelle à l'histoire de l'art du Québec, du Canada et du monde entier. »

Enfin, Éric Gauthier, architecte associé de la firme lauréate, n'a pas caché sa joie d'avoir remporté le concours. « Notre objectif premier était d'entrer vraiment en résonnance avec Riopelle. Inspirés par une expression révélatrice de l'artiste, qui se disait « toujours en fuite », nous avons voulu créer un bâtiment à l'image de son œuvre en mouvement perpétuel. Nous avons donc imaginé un parcours ascensionnel, qui allait créer une tension dynamique, en multipliant les percées visuelles sur le fleuve et sur la nature, à l'instar de son atelier des Laurentides. »

Les prochaines étapes

À la suite de l'annonce de la firme lauréate du concours d'architecture s'enchaîneront les phases de réalisation des plans et des devis, et de fermeture du pavillon Gérard-Morisset. Les travaux de construction débuteront alors en vue d'une ouverture du nouveau pavillon prévue entre la fin de 2025 et le début de 2026.

Le public pourra prendre connaissance des étapes marquantes du projet et de son évolution sur le site Internet du Musée : mnbaq.org/espace-riopelle

Le MNBAQ propose Encore plus d'espace pour l'art

Rappelons que l'Espace Riopelle est un projet majeur de 42,5 M$, fruit d'un partenariat unique entre le gouvernement du Québec, le MNBAQ et la Fondation Jean Paul Riopelle. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 20 M$ pour la création de l'Espace Riopelle, auxquels s'ajoute un don exceptionnel de mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle de 20 M$ pour la construction du bâtiment. La Fondation du MNBAQ s'est engagée à compléter le budget du projet par un apport financier de 2,5 M$ grâce à la participation du secteur privé. À cet effet, une grande campagne de financement sera lancée en 2023 afin de recueillir des fonds et de promouvoir ce projet d'importance. Une contribution complémentaire de 2,5 M$ de la Ville de Québec permettra d'aménager une toute nouvelle salle consacrée à la fresque monumentale intitulée L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992), une séquence narrative de 30 tableaux considérée comme une œuvre englobant la vision artistique de Riopelle.

L'inauguration de l'Espace Riopelle sera le point culminant des célébrations entourant le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle. Il abritera de façon permanente la plus grande collection publique d'œuvres de Riopelle au monde, rehaussé en décembre dernier par un don historique d'œuvres d'une valeur de plus de 100 M$ de la part de mécènes associés à la Fondation Jean Paul Riopelle.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Renseignements: Linda Tremblay, (418) 644-6460 poste 5532, [email protected]