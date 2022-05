Des finalistes de renom

Agence Spatiale + BGLA

Au cours de ses 46 ans d'existence, la firme BGLA a réalisé plusieurs projets d'envergure. Elle apporte un savoir-faire où la technique et la performance sont mises de l'avant, notamment dans de nombreux projets en milieu patrimonial. Elle s'inscrivait parmi les quatre finalistes du concours d'architecture du pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ inauguré en 2016. Parmi ses récentes réalisations dans le domaine muséal, mentionnons le Musée de la Gaspésie, à Gaspé, un projet primé, ainsi que l'agrandissement du Musée Henry Ford de Dearborn, au Michigan.

Fondée par Étienne Bernier, la démarche créative d'Agence Spatiale, récompensée en 2021 du Prix Relève en architecture, s'articule autour d'une signature distinctive, où le design et la performance sont à l'honneur. Depuis sa fondation, l'agence a à son actif plusieurs réalisations institutionnelles et commerciales, ainsi que résidentielles. L'agence s'est notamment démarquée en 2020 avec le réaménagement de l'hôtel Château Laurier de Québec, pour lequel elle a remporté deux prix, dont un Grand Prix du Design.

CCM2 + BIG

Depuis sa fondation, en 1963, CCM2 architectes s'inscrit parmi les plus importantes firmes d'architectes de la Capitale-Nationale. Le dynamisme qui anime l'équipe, conjugué à sa créativité et sa recherche constante d'idées novatrices, a permis à la firme de s'imposer comme un leader dans le domaine de la production architecturale au Québec. CCM2 compte à son actif quelque 1 500 réalisations architecturales totalisant plus de 2 G$ de construction à travers le Québec.

BIG est composé d'un groupe d'architectes, de concepteurs et de penseurs agissant dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de la recherche et du développement. L'agence compte des bureaux à Copenhague, à New York, à Londres et à Barcelone. BIG s'est bâti une réputation par ses réalisations d'édifices innovants du point de vue programmatique et technique, soucieux des coûts et des ressources utilisées. Parmi les récentes réalisations de BIG dans le monde, on retrouve le Musée Audemars Piguet, le Musée Kistefos, la Smithsonian Institute, les Galeries Lafayette Champs-Élysées, le NOMA 2.0, le Musée Tirpitz, le Musée maritime danois ainsi que la Shenzhen Energy Mansion, en Chine.

FABG

Fondée à Montréal en 2011, FABG est une firme réputée pour la qualité de ses interventions qui lui ont valu une cinquantaine de prix et de mentions au cours des dernières années. Sous la direction d'Éric Gauthier, lauréat du prix Ernest-Cormier décerné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la firme a dirigé la réalisation de projets innovants sur les plans technique et environnemental tels que le siège social du Cirque du Soleil, le siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec (avec Lemay), le Théâtre de Quat'sous et l'Auditorium de Verdun.

La firme fut récemment récompensée par le Grand Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec pour les nouveaux paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve, fruit de recherches menées sur l'utilisation de structures de bois massif.

Dans le domaine muséal, FABG a complété la transformation du Musée d'art de Joliette, la restauration du Musée Stewart, la transformation de l'ancien pavillon des États-Unis de Buckminster Fuller à l'Expo 67 en musée de l'Environnement (la Biosphère), ainsi que la réutilisation de hangars du Vieux-Port de Montréal pour créer le Centre des sciences.

STGM, en collaboration avec Cobe

Depuis 2001, STGM est l'une des plus importantes firmes d'architecture en conception intégrée au Québec. Elle compte plus de 150 architectes et professionnels, qui ont pour mission d'améliorer la qualité de vie des gens, un espace à la fois. La firme possède une expertise diversifiée en planification, en design, en code du bâtiment et en enveloppe du bâtiment, en plus d'une offre de services variée couvrant, notamment, l'architecture du patrimoine et le transport.

Cobe est une société d'architecture primée, fondée au Danemark en 2006 par l'architecte Dan Stubbergaard. Au fil des ans, Cobe est devenu un centre international regroupant plus de 150 architectes, décorateurs d'intérieur, architectes paysagistes et urbanistes dévoués. Basée à Copenhague, Cobe a joué un rôle majeur dans la transformation de la capitale danoise en une ville animée et démocratique, conçue pour y vivre. La firme a collaboré à la réalisation de stations de métro, de pistes cyclables, d'espaces verts et de places publiques en milieux urbains, de zones industrielles transformées, de promenades en bord de mer et de bâtiments destinés à l'habitation, à la culture et au travail.

Un jury d'exception

Le jury, composé de sept experts des milieux de l'architecture, des arts, du patrimoine et de la muséologie, est présidé par l'éminente architecte française Dominique Jakob, cofondatrice de la réputée firme Jakob + MacFarlane. Fondée en 1992 à Paris, la firme a signé des projets lauréats de nombreux prix internationaux tels que Les Docks, cité de la mode et du design à Paris; le Cube orange de Lyon; le restaurant Georges du Centre Pompidou; le Centre de communication Renault de Boulogne-Billancourt; ainsi que le siège mondial d'Euronews.

La liste complète des membres du jury ainsi que leurs biographies sont accessibles au : https://www.mnbaq.org/a-propos/agrandissement-du-musee

Dévoilement du concept final

Lors de la deuxième phase du concours, les quatre groupes retenus seront appelés à développer leur approche conceptuelle initiale sous forme de solution fonctionnelle, et ce, dans le respect des besoins et des contraintes techniques et budgétaires du projet de l'Espace Riopelle.

Une fois ce processus complété, le jury sélectionnera la proposition répondant le mieux aux critères d'excellence et aux besoins du projet. La firme lauréate sera annoncée à la fin de l'été 2022, à l'aube des célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle.

Réalisé en collaboration avec les équipes du MNBAQ et de la Fondation Jean Paul Riopelle, le processus de design intégré complétera les étapes de création.

Le MNBAQ prépare l'avenir

Rappelons que ce projet majeur de 42,5 M$ verra le jour grâce à un partenariat unique entre le gouvernement du Québec, le MNBAQ et la Fondation Jean Paul Riopelle. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 20 M$ pour la création de l'Espace Riopelle, auxquels s'ajoute un don exceptionnel de mécènes de la Fondation Jean Paul Riopelle, soit 20 M$ pour la construction du bâtiment. La Fondation du MNBAQ s'est engagée à compléter le coût du projet par un apport financier de 2,5 M$ grâce à la participation du secteur privé. D'ailleurs, une grande campagne de financement sera lancée à l'été 2022, entre autres, afin de recueillir des fonds et de promouvoir ce projet d'importance. La réalisation de l'Espace Riopelle est le point culminant des célébrations entourant le centenaire de Jean Paul Riopelle, dont l'inauguration est prévue en 2025. Il abritera de façon permanente la plus grande collection publique d'œuvres Riopelle au monde, rehaussée en décembre dernier grâce à un don historique d'œuvres d'une valeur de plus de 100 M$ de la part de mécènes associés à la Fondation Jean Paul Riopelle.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

