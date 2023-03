D'après l'analyse des perspectives du marché des fusions et acquisitions au Canada en 2023 de PwC, 54 % des chefs de direction au pays n'ont pas l'intention de retarder les transactions prévues en 2023

Les secteurs de l'énergie, des services publics, des mines et des produits industriels conservent la faveur des sociétés privées; ils ont enregistré les plus forts volumes de transactions en 2022 et 2021, devant les médias et les télécommunications.





Le volume et la valeur des transactions ont baissé dans les secteurs de l'énergie, des services publics et des mines en 2022, mais l'activité reste robuste dans certains sous-secteurs, notamment les minéraux critiques, les métaux destinés aux batteries et l'énergie renouvelable.





Étant donné la résilience de la plupart des entreprises de services financiers, nous nous attendons à ce que les activités de fusion-acquisition des grandes institutions financières ne tarissent pas.

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - L'incertitude économique et géopolitique a certes freiné l'activité, mais elle génère aussi des opportunités sur le marché canadien des fusions et acquisitions. Selon l'analyse des perspectives du marché des fusions et acquisitions au Canada en 2023 de PwC Canada , l'activité est restée dans les normes historiques en 2022. Cette année toutefois, une révision des valorisations, la disponibilité des capitaux et une concurrence accrue devraient aider à ouvrir des portes.

La 26e enquête annuelle mondiale auprès des chefs de direction de PwC montre qu'au Canada, 76 % des dirigeants sont pessimistes concernant la croissance économique mondiale. Malgré tout, 54 % sont d'avis que l'atténuation de la volatilité et des difficultés économiques potentielles ne justifie pas un report des transactions prévues en 2023. Les résultats montrent aussi que bon nombre de chefs de direction, tant à l'échelle mondiale (39 %) que nationale (25 %), pensent que leur entreprise ne sera plus économiquement viable dans une décennie s'ils continuent dans la voie actuelle.

Fusions et acquisitions stratégiques : le moyen le plus rapide

Qu'il s'agisse de changements dans la chaîne d'approvisionnement, d'une nouvelle approche des marchés ou de l'ajout de capacités, les entreprises doivent se réinventer rapidement si elles veulent rester pertinentes. La nécessaire transformation accélérée des processus rend les transactions financières indispensables. C'est pourquoi des opérations stratégiques comme les fusions-acquisitions, les désinvestissements ou d'autres types de transactions constitueront le moyen le plus rapide de transformer une entreprise.

« Les fusions et acquisitions restent une tendance forte parmi les sociétés privées. Les acheteurs pourraient trouver des opportunités dans les sous-secteurs en difficulté ou dans les ventes d'actifs non essentiels par les grandes sociétés qui cherchent à recentrer leur stratégie sur les opérations de base. Quant aux vendeurs, ils devraient agir vite, car la vente d'une entreprise prend souvent plusieurs mois, et les variables inconnues susceptibles d'affecter la valorisation de leur entreprise, sont nombreuses dans cette conjoncture volatile », affirme Christine Pouliot, Associée, Transactions, Ventes et Acquisitions.

Mesures clés à prendre

« En période d'incertitude, les fusions et acquisitions vont plutôt ralentir, mais c'est souvent à ce moment que ces opérations et d'autres transactions transformationnelles deviennent plus attrayantes. Nous pensons que le marché actuel sera propice aux fusions et acquisitions stratégiques, similaire à ce que nous avons connu après 2008. », soutient Domenic Marino, Leader national du groupe Transactions de PwC Canada.

Celles-ci deviendront cependant plus ardues à concrétiser considérant les appréhensions des conseils d'administration, des comités d'investissement et d'autres parties prenantes, qui s'intensifieront avec les risques macroéconomiques et le spectre d'une récession.

Compte tenu de la prudence accrue des investisseurs, il faudra se montrer plus créatif pour convaincre les conseils d'administration, les comités d'investissement et les autres parties prenantes des nouvelles opportunités d'investissement. Il faudra notamment intégrer la transformation dans l'argumentaire, accélérer les révisions stratégiques et l'optimisation du portefeuille, utiliser la baisse des valorisations comme un catalyseur et mettre la priorité sur une gestion rigoureuse du personnel, surtout en période de pénurie de talents et d'inflation des salaires.

Prioriser les fusions-acquisitions pour réussir la transformation

Devant les divers enjeux à surmonter, les fusions-acquisitions sont un outil clé pour les chefs de direction qui cherchent à repositionner leur entreprise, à pousser leur croissance et à produire des résultats durables. Les sociétés qui ont une conviction et une discipline stratégique pourront conclure de bonnes transactions et créer de la valeur pour leurs actionnaires dans la conjoncture actuelle.

L'équipe de direction doit avoir un plan non seulement pour effectuer la transaction, mais aussi pour s'assurer qu'elle mène effectivement à la transformation souhaitée. Malgré les obstacles, les investisseurs avertis trouveront des occasions en 2023 et au-delà.

Pour consulter le rapport complet, cliquez ici .

