LONDON, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) et Counsel Portfolio Services Inc. (Counsel) ont annoncé la fusion légale de GPCV et de Counsel. Cette fusion entrera en vigueur le 1er octobre 2024 ou aux environs de cette date, sous réserve des conditions de signature habituelles.

La société fusionnée, qui se nommera Gestion de placements Canada Vie limitée, continuera d'agir à titre de gestionnaire, de fiduciaire, de gestionnaire de portefeuille et de promoteur de tous les fonds de GPCV et de Counsel.

Cette fusion permettra de créer un centre d'excellence qui continuera d'offrir une expérience de premier plan aux conseillers et à leurs clients. Elle maintiendra une philosophie cohérente et harmonisée visant à embaucher des gestionnaires de portefeuille et des sous-conseillers hors pair.

La fusion n'aura pas d'incidence sur la gestion des fonds de GPCV ou de Counsel.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV) est une société de gestion de placements qui offre des produits et des services de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise. Des gestionnaires d'actifs de premier plan agissent en tant que sous-conseillers pour nos fonds et procurent une expertise en placement spécialisée de partout dans le monde. GPCV est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc.

À propos de Counsel Portfolio Services Inc.

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (« IPC Inc. »). Counsel propose des solutions de portefeuille complètes et objectives en s'appuyant sur la solidité et l'expertise de gestionnaires de portefeuille tiers. Counsel est une filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc.

SOURCE Canada Life Investment Management Ltd. (CLIML)

Source et renseignements : Leezann Freed-Lobchuk, Directrice générale, Communications, [email protected]