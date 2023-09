VANCOUVER, BC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain, Raymond James Financial, Inc., a annoncé aujourd'hui la conclusion de la fusion de Fiducie Raymond James (Canada) (« Fiducie RJ ») et de Solus Trust Company Limited (« STCL »).

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de réaliser cette combinaison unique afin d'offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale indépendantes de grande qualité aux particuliers canadiens et aux membres de leur famille », déclare Jennifer Hodgson, chef de la direction, Fiducie RJ. « L'entité issue du regroupement crée la plus grande société de fiducie indépendante au Canada et ajoute considérablement à notre capacité à offrir des solutions fiduciaires et de planification successorale indépendantes de grande qualité dans tout le pays, par l'entremise de notre équipe de professionnels des services successoraux et fiduciaires. »

Compte tenu de l'importance des relations clients de STCL et de son héritage d'excellence dans les services fiduciaires depuis près de deux décennies, la société issue de ce regroupement exercera ses activités sous la marque « Compagnie Trust Solus » et continuera d'offrir des solutions fiduciaires et successorales impartiales. Jennifer Hodgson sera chef de la direction de la nouvelle entité.

« Nous renforçons nos assises déjà solides en nous appuyant sur une offre de services fiduciaires unique, combinée à nos solutions fiduciaires transfrontalières faisant appel aux professionnels de Fiducie Raymond James aux États-Unis », affirme Mme Hodgson.

« Notre équipe est enthousiaste à l'idée d'entamer la prochaine phase de l'histoire de Trust Solus au sein de Raymond James », déclare John Blackmer, fondateur et président de STCL. « Notre modèle de service indépendant continuera de prospérer et nous sommes impatients d'offrir une gamme complète de services de confiance aux Canadiens et aux membres de leur famille. »

Pour ce qui est de nos opérations au Québec, la transition nécessite qu'une série de mesures soit réalisée; c'est pourquoi nous poursuivons nos activités sous le nom de Fiducie Raymond James (Québec) Ltée (FRJQ), jusqu'à ce que le processus soit achevé.

Au sujet de Solus Trust Company Limited

STCL est une société de fiducie qui se consacre à l'offre de services fiduciaires personnalisés. Elle propose uniquement des services fiduciaires et successoraux, ainsi que des services de mandataire. Fondée en 2005, STCL est devenue l'une des plus importantes sociétés de fiducie de la Colombie-Britannique. L'indépendance, des décennies d'expérience technique approfondie, une présence locale et des services personnalisés font de STCL une entreprise unique en son genre parmi les sociétés de fiducie.

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. RJF est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 280 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion.

Renseignements: Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]