Furniture China 2023 et Maison Shanghai 2023 IN NOW! Du 11 au 15 septembre 2023

SHANGHAI, le 16 août 2023 /CNW/ - Furniture China 2023 et Maison Shanghai 2023 se tiendront du 11 au 15 septembre 2023 à Shanghai, en Chine. L'événement, organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., vise à mettre en valeur la créativité de « conception + vie » et à promouvoir une nouvelle vague de vie idéale dans l'industrie chinoise du meuble. Cet événement attirera plus de 200 000 acheteurs professionnels de 160 pays et couvrira une vaste surface d'exposition de 300 000 mètres carrés.

Le thème de l'événement, « IN NOW! », reflète la montée de la génération Z en tant que nouveaux consommateurs avec des propositions variées de style de vie. L'événement mettra l'accent sur la nouvelle demande du marché, notamment la conception originale, la personnalisation haut de gamme, l'intelligence verte, le futur bureau, la boutique extérieure, le sommeil sain, les matériaux novateurs, la décoration artistique douce et l'éclairage créatif.

Le Gold Idea Furniture Design Award (GIDA) fera son retour lors de l'événement, visant à être un prix de conception de mobilier de classe mondiale en Chine. L'édition 2023 du prix GIDA sera jugée par d'éminents experts de l'industrie du monde entier.

La conception joue un rôle crucial dans l'événement, en stimulant l'industrie et en changeant des vies. La salle Design of Designers (DOD) présentera des innovations de conception multidimensionnelles, tandis que la FAQ Design fournira des services de conseil en conception. L'événement s'articulera également autour du prix Genie Award - Aesthetics Space Design Competition.

L'innovation et le changement sont au cœur du développement de haute qualité de l'industrie du meuble. Des expositions spéciales comme « cuisine de bureau » et le Forum du Sommet sur le développement futur des bureaux exploreront l'avenir de l'environnement de bureau. L'événement présentera également le prix Golden Axe, qui récompense l'innovation dans les matériaux dans l'industrie de l'ameublement résidentiel.

La numérisation et les solutions intelligentes sont essentielles pour l'avenir de l'industrie. Furniture China 2023 et la Maison Shanghai 2023 combinent des plateformes en ligne et hors ligne pour promouvoir une communication précise et de meilleures connexions entre l'offre et la demande. L'événement offre des services numériques comme l'acquisition de clients, le développement du commerce électronique et le marketing numérique.

Joignez-vous à Furniture China 2023 et à la Maison Shanghai 2023 pour découvrir les dernières tendances en matière d'ameublement résidentiel, rencontrer des professionnels de l'industrie et découvrir des solutions de conception novatrices.

Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel à https://bit.ly/45qWiVr et inscrivez-vous à https://bit.ly/3rUniOn .

