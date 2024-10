Le salon du meuble de la Chine 2024 a enregistré une croissance de 11,9 % du nombre de visiteurs étrangers

SHANGHAI, 22 octobre 2024 /CNW/ - Le 29e salon international du meuble de la Chine (le salon du meuble de la Chine 2024) s'est terminé avec succès le 13 septembre après quatre jours d'échanges fructueux à SNIEC. Une fois de plus, le salon a réaffirmé sa position en tant que plateforme mondiale de premier plan pour l'industrie du meuble, offrant de vastes possibilités de réseautage et de collaboration aux entreprises internationales et nationales de ce secteur, aux acheteurs, aux concepteurs et aux industries connexes.

L'exposition de cette année a attiré plus de 3 000 exposants, représentant divers secteurs, de la fabrication de meubles au design intérieur en passant par l'offre de matériaux. Les exposants provenaient de 25 pays et régions, ce qui souligne la portée internationale de Furniture China. Selon le Post Show Report, l'exposition a accueilli 167 250 visiteurs au total, dont 28 644 acheteurs étrangers, ce qui représente une croissance de 11,9 % par rapport à l'année précédente et renforce l'influence commerciale mondiale de l'exposition.

De plus, la Maison Shanghai 2024, qui s'est déroulée simultanément au SWEECC, a mis en vedette une vaste gamme de designs intérieurs, d'accessoires décoratifs pour la maison et de solutions de style de vie. Elle est devenue un élément clé qui attire l'attention des concepteurs, des détaillants et des amateurs d'ameublement résidentiel du monde entier. L'exposition a créé une plateforme complète pour l'échange d'idées et de tendances dans les industries du meuble et de l'ameublement pour la maison.

En outre, des événements clés comme la soirée des acheteurs mondiaux, la soirée des acheteurs du Moyen-Orient et l'événement de promotion du réseau industriel d'Anji ont attiré l'attention des acheteurs et des chefs de file de l'industrie, favorisant des discussions sur de nouvelles possibilités pour l'avenir de l'industrie. La plateforme numérique DTS avec sa nouvelle application a également enregistré un rendement impressionnant, avec plus de 23 000 utilisateurs actifs qui interagissent en ligne, générant plus de 386 000 interactions, depuis son lancement en juillet.

L'exposition a non seulement fourni une plateforme aux entreprises pour présenter leurs dernières innovations en matière de produits, mais a également offert divers forums et ateliers visant à stimuler le développement de l'industrie. Plus de 40 événements sur place ont rassemblé plus de 200 conférenciers, invités, experts de l'industrie, concepteurs et leaders d'opinion clés pour partager des idées sur divers aspects des sujets liés au mobilier. Les exposants ont également exprimé une grande satisfaction à l'égard de la qualité des acheteurs. De nombreuses nouvelles relations d'affaires et un partenariat continu ont été établis au moyen d'approches d'exposition, et les commandes de suivi devraient dépasser la croissance actuelle.

Furniture China 2024 a présenté avec succès les dernières tendances et développements dans l'industrie mondiale de l'ameublement pour la maison, injectant de nouvelles énergies grâce à son modèle hybride novateur en ligne et hors ligne. Nous attendons avec impatience la prochaine édition, qui aura lieu du 10 au 13 septembre 2025 à Shanghai (Pudong), et qui continuera de créer des occasions de commerce du mobilier et des réussites pour les marchés mondiaux.

