SHANGHAI, 23 avril 2025 /CNW/ - Furniture China 2025 et Maison Shanghai, co-organisés par la China National Furniture Association (CNFA) et Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. ouvriront les portes aux négociateurs mondiaux de meubles et aux professionnels de l'industrie du 9 au 13 septembre dans les centres d'exposition SWEECC et SNIEC à Pudong, à Shanghai, pour célébrer son 30e anniversaire. Placé sous le thème visionnaire « BEYOND NEXT », l'événement vise à accélérer l'innovation transformatrice dans la conception et la fabrication de meubles, ainsi que le développement durable, tout en encourageant les partenariats commerciaux mondiaux. S'étendant sur plus de 350 000 m², l'exposition réunira plus de 3 500 exposants dans des secteurs dédiés au mobilier, aux matériaux et aux solutions de pointe.

Développement durable et innovation en point de mire

En mettant l'accent sur le développement exploitable, Furniture China au SNIEC (du 10 au 13 septembre) inaugurera le pavillon des meubles de jardin dans le hall E8B, qui présentera en vedette 8 000 m2 de conceptions d'aménagement extérieur tendance et durables. Le nouveau Commercial High-end Contract Furniture Hall (E5) présentera des solutions spatiales alignées sur les facteurs ESG pour les bureaux, la vente au détail et les lieux culturels grâce à des présentations immersives. Toutes les salles d'exposition sont méticuleusement organisées par catégories de produits afin d'assurer une expérience d'approvisionnement simplifiée pour les acheteurs du monde entier. Les principales catégories comprennent le mobilier contemporain, le mobilier d'ameublement, les matelas, le mobilier de bureau, le mobilier d'extérieur, les tables et les chaises, les matériaux et la quincaillerie, etc. Les événements organisés au même endroit, FMC China et FMC Premium, réuniront les fabricants, les acheteurs et les concepteurs pour forger des partenariats stratégiques.

Maison Shanghai redéfinit l'excellence en matière de décoration intérieure

Transformée en une semaine du design et en une exposition, la Maison Shanghai (du 9 au 12 septembre au SWEECC) mettra en lumière la « valeur du design » avec plus de 800 marques réparties dans quatre pavillons thématiques. Les points forts du salon comprendront divers accessoires de décoration et d'ameublement (H1), des présentations de style de vie tendance (H2), des meubles inspirés de l'art (H3) et une zone de vente directe en usine (H4) mettant en relation les concepteurs avec plus de 200 fabricants de produits d'origine (OEM/ODM). Plus de 100 forums et événements, dont le Gold Idea Design Award, le Design of Designers (DOD) et la Maison Design Conference, favoriseront un dialogue approfondi au sein de l'industrie afin d'encourager le développement de solutions en matière d'intérieur et de design.

Furniture China 2025 Hall Layout, SNIEC, Pudong Shanghai

Maison Shanghai 2025 Hall Layout, SWEECC, Pudong Shanghai

Réseautage mondial et intégration numérique

Favorisant les connexions interentreprises 24/7, la plateforme DTS et l' application officielle (DTS FurnitureChina) assurent le lien entre le commerce numérique et physique pour un engagement continu.

Découvrez l'innovation, le développement durable et l'avenir en matière de mobilier à Shanghai Pudong, du 9 au 13 septembre

Les visiteurs peuvent s'inscrire à l'avance pour obtenir un billet gratuit en ligne ou via l'application pour Maison Shanghai 2025 (du 9 au 12 septembre, SWEECC) et Furniture China 2025 (du 10 au 13 septembre, SNIEC).

Plateforme numérique : dts.jiagle.com

