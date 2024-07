FURNITURE CHINA 2024 : du 10 au 13 septembre, le point de référence de l'industrie, sur le thème « UP » is Just in Time!

SHANGHAI, 30 juillet 2024 /CNW/ - Organisée conjointement par la CNFA et Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 29e édition de l'Exposition internationale du meuble de Chine (Furniture China 2024) portera sur le thème « UP » is Just in Time! qui met l'accent sur le commerce mondial de vrac, facilite la circulation sur les marchés nationaux et internationaux, cultive une nouvelle productivité de l'industrie et donne un nouvel élan au commerce intérieur mondial.

Faits saillants de l'événement

Furniture China 2024

Amélioration de la sélection des expositions

[Furniture China (SNIEC)] : L'événement 2024 sera encore plus important et de plus haut niveau que les dernières éditions, attirera 200 000 professionnels de 160 pays et régions à Shanghai Pudong, couvrant 350 000 mètres carrés et présentant des innovations en matière de mobilier domestique, soulignant la force de la Chine.

[FMC China (FMC) et FMC Premium China (FMP) ] : Mettant en vedette plus de 800 entreprises de premier plan dotées de matériaux de pointe et de techniques de fabrication de haute précision, et mettant l'accent sur l'innovation durable grâce à des expositions de marques chinoises et internationales de premier plan. Les événements feront également la promotion de l'innovation écologique et passeront de la fabrication à la fabrication intelligente.

[Maison Shanghai (SWEECC)] : Exposition intégrée B2P2C présentant les modes de vie modernes et les nouvelles tendances en matière de vente au détail de maisons. Offrir une expérience immersive aux acheteurs du monde entier et aux jeunes générations grâce à un large éventail de marques axées sur le style de vie dans les domaines de la décoration, de l'éclairage, de la conception d'ameublement et plus encore. Le tout nouveau festival des acheteurs de maisons et le New Retail Home Show de cette année aideront les concepteurs à lancer des projets d'acheteurs.

[DTS] : à l'aide de plateformes à terminaux multiples (PC, APP), il établit des liens avec des acheteurs internationaux et des fournisseurs qualifiés sélectionnés, améliore les capacités d'approvisionnement en meubles, accroît l'efficacité et fait la promotion du commerce mondial du mobilier. Grâce à l'application (à savoir DTS FurnitureChina), les utilisateurs acheteurs peuvent planifier, explorer et interagir facilement leur visite avant et après l'exposition, comme parcourir les exposants et les produits, et plus encore.

: un mode nocturne ouvert après 18 h, accueille chaleureusement les exposants et les commerçants transfrontaliers du monde entier. Cette initiative crée une atmosphère sociale détendue pour explorer de nouvelles ressources, le réseautage et les perspectives d'affaires. De plus, une zone spéciale pour les acheteurs étrangers invités offre des expériences culturelles et des espaces sociaux chinois uniques. Activités professionnelles et forums

L'exposition organisera divers événements sur place pour discuter de sujets d'actualité de l'industrie, briser les barrières à l'information et comprendre les tendances du marché et de l'industrie.

Au plaisir de votre visite

Profitez d'une entrée plus facile en Chine grâce à des politiques de transit admissibles sans visa et 72/144 heures. Inscrivez-vous pour assister à la prochaine Furniture China et à la Maison Shanghai, du 10 au 13 septembre, à Pudong, à Shanghai!

Restez à l'affût!

Site Web de l'événement : www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

