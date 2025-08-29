Funérailles de M. Victor-Lévy Beaulieu - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - À l'occasion des funérailles de l'écrivain, dramaturge et éditeur, M. Victor-Lévy Beaulieu, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, le jour des funérailles de M. Beaulieu à Trois-Pistoles, le samedi 30 août 2025, de l'aube au crépuscule.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente tient à offrir ses condoléances aux membres de la famille ainsi qu'à tous les proches de celui dont l'héritage littéraire et l'œuvre télévisuelle ont profondément marqué le Québec.

M. Victor-Lévy Beaulieu, également scénariste, directeur littéraire, journaliste et chroniqueur, a dédié sa vie à l'écriture, sachant raconter avec verve et talent autant l'épopée des petites gens que celle des géants de la littérature. Porte-étendard d'une culture québécoise riche et vivante, il a fait du français son territoire de rêves, d'imaginaire et de désirs.

Homme de lettres, M. Victor-Lévy Beaulieu a remporté plusieurs prix et distinctions, dont le prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan (2011) et le prix Athanase-David (2001), sans compter de nombreux prix Gémeaux pour L'héritage, Montréal P.Q. et Bouscotte. En 2018, le Conseil des arts et des lettres du Québec lui décerne le titre de compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec pour souligner sa contribution exceptionnelle à la culture québécoise.

