Décès de Mme Lise Bacon - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - À la suite du décès de Mme Lise Bacon, illustre politicienne, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement de l'aube au crépuscule, le vendredi 7 novembre 2025.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente offre ses condoléances à la famille et aux proches de celle qui fut une véritable pionnière : première femme présidente d'un parti politique au Canada, deuxième élue députée au Québec (Bourassa : 1973-1976; Chomedey : 1981-1994) et première à occuper le poste de vice-première ministre (1985-1994).

Dès l'adolescence, Mme Bacon a eu le désir de s'impliquer et à cœur de valoriser la place des femmes. En 1973, elle est la seule femme en Chambre, aux côtés de 109 députés. Sa détermination lui a néanmoins permis d'ouvrir la voie à ses successeures et de s'illustrer à la tête de divers ministères, dont les Affaires sociales, les Affaires culturelles, l'Environnement, l'Énergie et les Ressources. Le premier programme québécois de subventions aux garderies, la reconnaissance du statut professionnel de l'artiste et l'exigence d'une version française pour les films américains distribués au Québec sont entre autres issus de son inestimable legs.

En plus d'avoir siégé à l'Assemblée nationale du Québec pendant près de 16 ans, Mme Bacon a été sénatrice de 1994 à 2009. Son engagement et son parcours ont été récompensés alors qu'elle s'est vu conférer les titres de membre de l'Ordre du Canada, d'officière de l'Ordre national de la Légion d'honneur de France et de grande officière de l'Ordre national du Québec.

Renseignements :

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec