MISSISSAUGA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Frito Lay Canada a annoncé aujourd'hui que, par excès de prudence, elle procède volontairement au rappel des collations multigrains SunChips saveur Cheddar de campagne et du super mélange Munchies Original. Cette mesure découle directement de l'avis d'un fournisseur d'assaisonnement selon lequel un ingrédient qui lui a été fourni par un tiers aurait été potentiellement contaminé par la salmonelle. Bien qu'aucune salmonelle n'ait été trouvée dans l'assaisonnement fourni à Frito Lay Canada, l'entreprise a décidé de rappeler ces produits par excès de prudence.

La salmonelle est une bactérie qui peut causer la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. La plupart des personnes se rétablissent sans traitement. Dans certains cas, la gravité de la diarrhée peut atteindre un point tel qu'elle nécessite l'hospitalisation du patient ou de la patiente. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles d'être gravement malades.

Frito Lay Canada travaille en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour s'assurer que les produits rappelés soient retirés du marché.

Les produits rappelés énumérés ci-dessous sont vendus partout au Canada. Ce rappel VISE SEULEMENT les produits et saveurs spécifiques ci-dessous comportant les dates de péremption indiquées. Aucune autre saveur SunChips n'est touchée.

Les consommateurs et consommatrices devraient vérifier si des produits de la liste ci-dessous se trouvent dans leur garde-manger et, le cas échéant, s'en débarrasser.

PRODUITS TOUCHÉS

Description de

produit Format CUP Date

« Fraîcheur

garantie » SunChips Cheddar de campagne SunChips Minis

collations Cheddar

de campagne



SunChips collations

multigrain Cheddar

de campagne Tous les formats 060410040591 060410066232 060410001295 060410037249 060410003923 060410053942 060410053942 060410053119 2024 JL 16 au

2024 AU 13 Munchies Super mélange Original Munchies Super

mélange Original



Munchies Super

mélange Original Tous les formats 060410001806 060410003862 060410067826 060410054826 060410054628 060410039342 060410074817 2024 JL 16 au

2024 AU 13 SunChips Cheddar de campagne ou Munchies Super mélange Original décrits ci-dessus qui sont inclus dans les emballages de produits assortis suivants Frito-Lay Variety

Packs Cheesy Mix



Frito-Lay emballage

de produits assortis

Mélange au fromage 448 g 060410074817 2024 JL 16 au

2024 AU 13 SunChips Harvest

Cheddar Multigrain

Snacks



SunChips collations

multigrain Cheddar

de campagne 32 unités 060410037256 2024 JL 16 au

2024 AU 13 SunChips Harvest

Cheddar Multigrain

Snacks



SunChips collations

multigrain Cheddar

de campagne 40 unités 060410222768 2024 JL 16 au

2024 AU 13 Munchies Original

Snack Mix



Munchies Super

mélange Original 40 unités 060410221228 2024 JL 16 au

2024 AU 13

Les consommateurs et consommatrices qui ont en leur possession des produits de la liste ci-dessus peuvent communiquer avec les Relations avec les consommateur∙rices de Frito Lay Canada au 1 877 682-8071, du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h 30 HAC, ou visiter le www.sunchipsrecall.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou un remboursement de produit.

Renseignements: Sophie Johnston, [email protected]