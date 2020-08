Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. La collection Jacques et Natasha Gelman - Prolongation des heures d'ouverture du MNBAQ pour les derniers jours!

Jusqu'au 7 septembre 2020 , le pavillon Pierre Lassonde transporte les visiteurs dans l'univers incroyable de ces deux artistes légendaires qui continuent de marquer l'imaginaire avec leur destin hors du commun, et ce, plus de 50 ans après leur décès. L'exposition, présentée par La Capitale Assurance et services financiers, est organisée par la Vergel Foundation et MondoMostre en collaboration avec l'Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) du Mexique. Elle regroupe non seulement des œuvres du duo de créateurs et de leurs contemporains, mais aussi de nombreuses photographies contribuant à situer ces derniers dans leur époque.

Parmi les chefs-d'œuvre présentés, on retrouve 20 œuvres de Frida Kahlo et 10 de Diego Rivera, incluant les fameux Autoportrait au collier (1933), Autoportrait avec tresse (1941) et Diego dans mes pensées (1943) de Kahlo, ainsi que la célèbre Marchande d'arums (1943) de Rivera.

Ce sont plus de 150 éléments qui sont réunis pour cette exposition, parmi lesquels une vingtaine de tableaux d'autres peintres mexicains - dont Carlos Orozco Romero et Juan Soriano - et 85 photographies réalisées par des photographes de l'époque, dont une superbe sélection d′œuvres de Manuel et Lola Álvarez Bravo, un couple qui figure parmi les photographes latino-américains les plus importants du 20e siècle.

Le MNBAQ est fier de s'inscrire dans le parcours prestigieux de cette exposition, qui a connu un énorme succès dans toutes les villes où elle a été présentée au cours des dernières années, notamment à Bologne (Italie), Istanbul (Turquie), Sydney (Australie) et Nashville (États-Unis).

Kahlo et Rivera, incroyables destins

Blessée grièvement dans sa jeunesse lors d'un accident d'autobus, Frida Kahlo (1907-1954) apprend à peindre au cours de sa convalescence. Féministe, militante et foncièrement anticonformiste, cette artiste, qui a laissé moins de 150 toiles à son décès - est aussi férue de culture populaire et autochtone. Kahlo prendra le plus souvent sa propre vie comme sujet de ses tableaux, réalisant notamment des autoportraits d'une grande intensité émotionnelle, qui témoignent de ses souffrances physiques et psychologiques.

Diego Rivera (1886-1957) a vécu en Europe de 1907 à 1921, où il a développé un style inspiré des avant-gardes. De retour au Mexique en 1921, après la Révolution, l'artiste a souhaité créer une peinture qui parle aux masses populaires, devenant ainsi une des figures majeures du muralisme mexicain. Recevant de multiples commandes officielles, il crée un art à la fois original et universel, mêlant des influences modernistes à l'héritage culturel mexicain.

Frida Kahlo épouse Diego Rivera en 1929. S'ensuit une relation mouvementée et passionnée qui durera un quart de siècle. Le MNBAQ se réjouit de la raconter!

Conjuguant l'art, l'amour et la révolution, cette exposition propose un fascinant dialogue entre deux monstres sacrés de l'art moderne et met en valeur l'extraordinaire dynamisme de la vie artistique et culturelle du Mexique dans la première moitié du 20e siècle.

Jacques et Natasha Gelman

Né à Saint-Pétersbourg en Russie, Jacques Gelman (1909-1986) s'installe au Mexique à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il deviendra l'un des principaux producteurs de films de son époque, découvrant notamment le brillant acteur comique Mario Moreno, surnommé « Cantinflas ». Originaire de Moravie - aujourd'hui en République tchèque -, Natasha Zahalka (1912-1998) rencontre Jacques Gelman à Mexico. Le couple se marie en 1941 et commence à rassembler une importante collection d'art moderne.

La collection Gelman rend compte d'une période extraordinairement féconde de l'art mexicain, alors que le milieu artistique est en pleine effervescence. Elle réunit de nombreux artistes, offrant ainsi un panorama exceptionnel des différentes facettes de l'art de cette époque. Aux œuvres célèbres de Frida Kahlo et de Diego Rivera s'ajoutent des pièces majeures de plusieurs de leurs contemporains, tels María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros ou Rufino Tamayo. Tous ces artistes sont des figures bien connues au Mexique, et plusieurs ont acquis au fil du temps une grande renommée sur la scène internationale.

Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain.

La collection Jacques et Natasha Gelman

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Jusqu'au 7 septembre 2020

Du mercredi 2 septembre au samedi 5 septembre, de 9 h à 21 h

