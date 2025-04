VANCOUVER, BC, le 6 avril 2025 /CNW/ - 7 avril 2025 - Sydney, Australie

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que Frédéric Mercier-Langevin, un cadre supérieur très expérimenté du secteur minier basé au Québec, se joindra à Métaux de Batteries Patriot dès aujourd'hui. M. Mercier-Langevin assume le rôle de chef du développement/chef de l'exploitation de la Société, et pilotera dorénavant l'évaluation, le développement et les opportunités de valeur ajoutée pour notre projet Shaakichiuwaanaan (shaa-gi-chi-waa-naan).

M. Mercier-Langevin est ingénieur minier de formation (titulaire d'une maîtrise en mécanique des roches) et cumule plus de 20 ans d'expérience dans des contextes miniers à ciel ouvert et souterrains, jusqu'à occuper des postes de haut niveau et de direction, respectivement, chez Mines Agnico Eagle et plus récemment, chez Mines d'or Wesdome ltée.

La vaste expérience de M. Mercier-Langevin en ce qui a trait à la mise en service, à l'exploitation et au développement de mines (incluant des mines souterraines et à ciel ouvert d'envergure dans le Nord) est un ajout clé à l'équipe de direction de Patriot. Il jouera un rôle déterminant lors des prochaines étapes de développement du projet Shaakichiuwaanaan, alors que l'équipe progresse vers la réalisation rapide et de haute qualité de l'Etude de Faisabilité et de l'EIEMS.

Ken Brinsden, directeur général de Patriot, a déclaré : « Avec Frédéric qui s'ajoute à l'équipe de direction de Patriot en ce moment opportun, nous renforçons davantage les capacités, l'expérience et l'expertise locale de l'équipe de haute direction. Il s'agit là d'éléments importants qui pourront contribuer à notre succès lors du développement de notre projet Shaakichiuwaanaan. »

« Ajoutons à cela la solide réputation de Frédéric, son style engageant et sa connaissance des conditions locales au Québec, nous avons de la chance qu'il ait choisi de se joindre à nous », a ajouté M. Brinsden.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de son projet Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenu à 100 % par la Société et situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), lequel est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et situé à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan1, laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 le 21 août 2024, mettant en lumière son potentiel en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué a été approuvé par le conseil d'administration.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction permettant aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « pilotera », « davantage », « en cours », « pourront », « développement » et d'autres mots ou expressions similaires.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs des présentes laissent entendre. Compte tenu des incertitudes, des hypothèses et des risques qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La production ciblée dont il est question dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce d'origine continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

1 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs - Amérique du Nord, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]