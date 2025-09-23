Fraude pyramidale - Prenez garde aux sollicitations d'investissement de type marketing multiniveaux ou de réseau

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde les Québécois contre les sollicitations d'investissement réalisées selon les principes du marketing multiniveaux ou de réseau (en anglais, multi-level marketing ou MLM). Dans certains cas, ces sollicitations peuvent receler un stratagème de fraude pyramidale.

L'AMF constate que plusieurs organisations et individus sont présentement actifs au Québec et tentent de recruter des investisseurs en proposant des bénéfices qui sont notamment calculés en fonction du nombre de personnes recrutées. Les investisseurs sont ainsi encouragés à solliciter leur entourage (amis, famille, collègues de travail, membres de leur communauté ethnique ou religieuse, etc.).

Les promoteurs de ces organisations tiennent des événements promotionnels, en personne ou en ligne (présentations Zoom), au cours desquels ils utilisent différentes techniques de persuasion : promesses de liberté financière ou de croissance personnelle et témoignages de réussite (souvent fictifs).

La plupart de ces organisations et des personnes qui en font la promotion ne sont pas inscrits pour agir à titre de conseiller ou de courtier en vertu des lois administrées par l'AMF. Les investisseurs s'exposent ainsi à des pertes financières qui peuvent être importantes.

Appel aux consommateurs

L'AMF rappelle que toute offre d'investissement, qu'elle soit faite sur Internet, au téléphone ou en personne, est une activité réglementée. L'entreprise ou l'individu qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'AMF ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être victime de sollicitation illégale, assurez-vous de vérifier que l'entreprise ou l'individu qui vous a contacté est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer ou contactez le centre d'information de l'AMF.

Vous pouvez vous familiariser avec les fraudes pyramidales sur le site Web de l'AMF. Vous y trouverez également une liste de mises en garde diffusées à ce sujet au cours des dernières années.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

