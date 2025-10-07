Fraude fiscale - Une peine d'emprisonnement et des amendes de plus de 152 000 $ pour M. Gilles Tremblay

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Gilles Tremblay a été condamné à payer des amendes totalisant 152 554,99 $ relativement à des infractions aux lois fiscales. Le résident de Stoneham-et-Tewkesbury, dans la région de Québec, a également écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois.

L'homme de 74 ans a reçu sa sentence le 30 septembre 2025, au palais de justice de Québec.

Gilles Tremblay, seul administrateur de la société Granite Sélect inc., a été déclaré coupable d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans un formulaire produit en vertu d'une loi fiscale concernant l'exploration de ressources minières.

M. Tremblay a fait miroiter à des investisseurs d'éventuels gains substantiels et des déductions fiscales liées aux dépenses d'exploration minière. Or, les investissements destinés à l'exploration de ressources minières n'ont jamais été effectués et ont plutôt été détournés par M. Tremblay. De plus, celui-ci a faussement et frauduleusement déclaré à Revenu Québec des dépenses d'exploration minière qui n'avaient pas été réellement effectuées.

