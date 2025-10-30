Fraude fiscale - Une peine d'emprisonnement et des amendes de plus de 116 000 $ pour Mme Valérie Simard-Blais

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que Mme Valérie Simard-Blais a été condamnée à payer des amendes totalisant 116 119,91 $ relativement à des infractions aux lois fiscales. La résidente de Saint-Jérôme a également écopé d'une peine d'emprisonnement de 90 jours à purger de manière discontinue.

La femme de 36 ans a reçu sa sentence le 8 octobre 2025, au palais de justice de Saint-Jérôme, après avoir plaidé coupable à 7 chefs d'accusation relativement à des infractions fiscales.

Mme Simard-Blais exploitait une entreprise individuelle dans le secteur d'activité de la comptabilité et de la tenue de livres. Les noms d'entreprises utilisés étaient Gestion Blais, Impôt Blais et Comptabilité Blais.

Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, Mme Simard-Blais a mis en place divers stratagèmes afin d'obtenir des sommes auxquelles elle ou d'autres personnes n'avaient pas droit. Elle a notamment demandé indûment des crédits pour son entreprise individuelle ainsi que pour trois autres entités. Elle a également produit des déclarations de revenus des particuliers pour diverses années en utilisant des montants arbitraires ou en déclarant des entreprises inventées de toutes pièces, entraînant ainsi des remboursements d'impôt indus.

L'enquête a aussi permis de déterminer que Mme Simard-Blais a transmis de fausses pièces justificatives pour appuyer des déclarations de taxes et de revenus, notamment des reçus pour dons falsifiés, et qu'elle a transmis les mêmes factures à deux reprises au cours des vérifications effectuées par Revenu Québec, en falsifiant ces dernières.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

