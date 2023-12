Fraude fiscale - Une peine d'emprisonnement avec sursis et des amendes de plus de 408 000 $ pour l'administrateur d'une société de Montréal

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Revenu Québec annonce que l'administrateur de la société Les Rénovations Woodland inc., M. Gerald Sztuka, a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de 24 mois avec sursis et à payer des amendes totalisant 408 036,65 $. L'homme de 53 ans a plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale le 17 octobre 2023, au palais de justice de Montréal.

Plus précisément, M. Sztuka a volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder le paiement, la remise ou le versement de droits établis en vertu de la Loi sur les impôts, ainsi que certaines obligations liées à la Loi sur la taxe d'accise pour les exercices financiers 2015 à 2021.

Le 11 novembre 2021, des perquisitions effectuées à la résidence ainsi qu'au bureau de M. Sztuka ont permis de découvrir 192 factures datant de cette même période.

L'enquête a notamment démontré que M. Sztuka n'a jamais déclaré ses revenus, qui se sont élevés à 1 689 888,84 $ reçus sous forme de chèques et à 111 258,35 $ en espèces, du mois de janvier 2015 au mois de septembre 2019. Pendant les deux années qui ont suivi, il a utilisé le compte bancaire de son ex-conjointe afin d'encaisser plus de 50 000 $ en espèces au moyen de virements électroniques. En outre, la société administrée par M. Sztuka n'a jamais déclaré de revenus aux autorités fiscales depuis sa constitution, en 2010.

