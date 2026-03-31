FRAUDE FISCALE - Un résident de Sainte‑Eulalie condamné à payer des amendes totalisant plus de 150 000 $

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Keven Blais, un résident de Sainte‑Eulalie, dans le Centre-du-Québec, a été condamné à verser des amendes totalisant 150 372,08 $ relativement à des infractions en matière de fraude fiscale.

Le jugement a été rendu le 17 mars 2026 au palais de justice de Trois‑Rivières. M. Blais a plaidé coupable à l'ensemble des chefs d'accusation portés contre lui à titre personnel.

M. Blais était l'administrateur de la société 9269‑7184 Québec inc. De mai 2021 à octobre 2024, il a participé à un stratagème visant à ne pas remettre les taxes perçues et à produire des déclarations contenant de l'information fausse ou trompeuse, ou encore à omettre de produire des déclarations de taxes.

L'enquête de Revenu Québec a permis d'établir que, pour certaines périodes, de fausses déclarations de taxes ont été produites. Pour d'autres périodes, les déclarations de taxes n'ont tout simplement pas été produites, malgré l'obligation de le faire. Au total, 148 transactions ont été directement associées à M. Blais.

M. Blais a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation liés à la taxe de vente du Québec et à quatre chefs d'accusation liés à la taxe sur les produits et services.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

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