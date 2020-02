Fraude fiscale - Revenu Québec dépose 25 chefs d'accusation contre une société de Laval, une société de Montréal et trois administrateurs

QUÉBEC, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Revenu Québec annonce avoir déposé 25 chefs d'accusation contre la société Cidrerie Solar et la société 9127-2021 Québec inc., qui fait affaire sous la raison sociale de Breuvages Blue Spike inc., ainsi que trois de leurs administrateurs. M. Guillaume Soulières, administrateur de la société Cidrerie Solar, ainsi que MM. Mathieu et Nicolas Gagnon Oosterwaal, administrateurs de Breuvages Blue Spike inc., sont poursuivis à la suite d'une enquête en matière de fraude fiscale. Les amendes minimales encourues pour l'ensemble des défendeurs totalisent 5 741 096,98 $ en vertu de la Loi sur l'administration fiscale.

Nom Lieu

de résidence Nombre

de chefs accusation Montant des amendes minimales demandées Cidrerie Solar inc. Laval 5 1 042 093,45 $ Guillaume Soulières Prévost 5 1 238 512,14 $ 9127-2021 Québec inc. (Breuvages Blue Spike inc.) Montréal 5 1 024 850,35 $ Mathieu Gagnon Oosterwaal Mont-Royal 5 1 217 820,52 $ Nicolas Gagnon Oosterwaal Mont-Royal 5 1 217 820,52 $

Les deux sociétés font le commerce de breuvages et de boissons alcoolisées. Elles sont accusées d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et d'avoir omis de déclarer et de remettre la totalité de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017. Les mêmes chefs d'accusation sont portés contre M. Soulières et MM. Gagnon Oosterwaal.

La date de reprise des procédures devant la cour a été fixée au 7 février prochain, au palais de justice de Saint-Jérôme.

