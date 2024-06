Fraude fiscale - Revenu Québec annonce une peine d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 360 000 $ pour une administratrice de Montréal et sa société

QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Revenu Québec annonce que Mme Natasha Geoffrion Greenslade, une résidente de Montréal, et la société 9276-2558 Québec inc. ont été condamnées à payer des amendes totalisant 359 698,31 $. De plus, Mme Geoffrion Greenslade devra purger une peine d'emprisonnement ferme de 4 mois.

La société 9276-2558 Québec inc. exploite un bar sous la raison sociale N sur Mackay situé au 1244, rue Mackay, à Montréal. Mme Geoffrion Greenslade est l'unique actionnaire et administratrice de la société. Ces dernières ont été reconnues coupables, le 21 mai dernier au palais de justice de Montréal, d'infractions à la Loi sur la taxe de vente du Québec, à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi sur les impôts. Elles ont volontairement omis de remettre des montants de TVQ et de TPS ainsi que des retenues à la source et d'impôt aux autorités fiscales.

Voici un tableau présentant les accusées ainsi que les peines imposées.

SOCIÉTÉ ET

ADMINISTRATRICE

ACCUSÉES PÉRIODE DE

DÉCLARATION

VISÉE AMENDE ET PEINE D'EMPRISONNEMENT La société 9276-2558

Québec inc. Du 01-01-2015

au 31-12-2020 52 244,88 $ Natasha Geoffrion

Greenslade 307 453,43 $ ainsi qu'une peine

d'emprisonnement ferme de 4 mois

Ces condamnations découlent de perquisitions effectuées le 13 août 2020 à l'établissement et à la résidence de l'administratrice.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

