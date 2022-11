Fraude fiscale - Des amendes de près de 20 000 $ pour un ex-employé du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville

QUÉBEC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec et l'Unité permanente anticorruption (UPAC) annoncent que M. Marc Girard, un ancien employé du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (CMFG) à Boucherville, a été condamné à payer des amendes totalisant 20 000 $ pour avoir détourné, à des fins personnelles, des fonds de l'organisme pour lequel il travaillait.

M. Girard a plaidé coupable, le 18 octobre dernier au palais de justice de Longueuil, à des accusations de fraude fiscale en lien avec l'accomplissement ou le non-accomplissement de quelque chose en vue d'aider le CMFG à faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres de l'organisme. M. Girard travaillait comme directeur général pour l'organisme à but non lucratif géré par la Ville de Boucherville.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Girard a acheté de nombreux articles aux frais du CMFG. Ces articles facturés n'étaient pas liés à l'organisme, et ainsi ils n'ont bénéficié qu'à M. Girard. Les biens indûment facturés au CMFG par M. Girard ainsi que les chèques servant à payer ces transactions ont été inscrits dans les registres de l'organisme.

Cette condamnation découle d'une enquête réalisée conjointement par Revenu Québec et l'UPAC.

SOURCE Revenu Québec

