Fraude fiscale - Des amendes de plus de 186 000 $ pour un administrateur de deux sociétés de Mont-Saint-Hilaire

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Vincent Trudeau a été condamné à payer des amendes totalisant 186 345,18 $ relativement à des infractions aux lois fiscales. Le résident de Mont-Saint-Hilaire a plaidé coupable et a reçu sa sentence le 31 octobre 2025, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

L'homme de 56 ans est administrateur des sociétés Fermes Trudeau inc. et Les fines herbes de chez nous inc., lesquelles font des affaires dans le domaine agricole.

Entre le 1er mai 2020 et le 30 novembre 2020, M. Trudeau a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou omis, consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un montant de 134 038,68 $ concernant la taxe de vente du Québec (TVQ) et un montant de 33 593,66 $ concernant la taxe sur les produits et services (TPS) dans les registres ou les pièces de Fermes Trudeau inc. et Les fines herbes de chez nous inc.

L'enquête démontre que les deux sociétés ont obtenu des services de location de personnel de la société 9397-1877 Québec inc. De plus, les factures de fournitures produites par la société 9397-1877 Québec inc. auraient été altérées à la demande du défendeur. En effet, aucune taxe ne figurait sur ces dernières. Les heures réalisées dans les champs, par les travailleurs prêtés, ont été converties en caisses de légumes et de fines herbes. Or, ces produits sont non taxables comparativement au coût engendré par la main-d'œuvre.

