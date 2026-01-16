FRAUDE FISCALE - Condamnation pour fraude fiscale d'un administrateur de Mascouche

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Revenu Québec annonce la condamnation de M. Yves Lévesque, de Mascouche, relativement à des infractions fiscales liées à l'omission de produire des déclarations et à la production de déclarations inexactes en matière de taxes. Cette condamnation fait suite à une enquête menée dans le secteur de la construction et s'est soldée par l'imposition d'amendes totalisant 114 338 $.

M. Lévesque agissait à titre d'administrateur de la société Les entreprises R.Y.A.P. inc.. L'enquête a démontré qu'il n'a pas produit les déclarations de revenus de la société pour les années 2019, 2020 et 2021. De plus, entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2022, il a transmis neuf déclarations de taxes dont le montant est égal à zéro, malgré la réalisation d'activités commerciales assujetties à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TPS).

À la suite de ces manquements, 16 chefs d'accusation en matière de TVQ ainsi que 4 chefs en matière de TPS ont été déposés contre M. Lévesque et la société. M. Lévesque a plaidé coupable, le 17 décembre 2025 au palais de justice de Joliette, à 4 chefs d'accusation concernant la TVQ et à un chef concernant la TPS. Les accusations portées contre Les entreprises R.Y.A.P. inc. ont été retirées.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts

