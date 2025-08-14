TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme de FNB pour inclure deux nouveaux FNB indiciels : le Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF [symbole : FDIV] et le Franklin FTSE India Index ETF [symbole : FID], dont les frais de gestion sont peu élevés.

« Le lancement du Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF et du Franklin FTSE India Index ETF met l'accent sur notre engagement à offrir aux investisseurs canadiens des stratégies ciblées pour répondre à leurs besoins tout en faisant croître notre plateforme dynamique à l'échelle du pays », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Canada.

Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF (symbole FDIV)

Le Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF vise à reproduire le rendement de l'indice Morningstar US Dividend Opportunity, moyennant des frais de gestion de 0,25 %. FDIV cible les actions américaines qui versent des dividendes et offrent des avantages concurrentiels durables, une forte croissance et des caractéristiques de grande qualité pour ceux qui recherchent un rendement total ainsi qu'un revenu et un potentiel de croissance à long terme.

Le FNB identifie les sociétés classées par Morningstar comme ayant un avantage concurrentiel durable qui permet à une entreprise de maintenir sa position sur le marché et sa rentabilité à long terme (10 à 20 ans), ainsi que celles qui ont des dividendes durables.

« FDIV nous distingue de nos concurrents. La méthodologie d'évaluation de l'avantage concurrentiel durable de Morningstar nous permet de repérer les entreprises qui ont un avantage concurrentiel en nous concentrant sur les dividendes », a déclaré Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, FNB mondiaux.

Franklin FTSE India Index ETF (symbole FID)

Le Franklin FTSE India Index ETF vise à reproduire le rendement de l'indice FTSE India RIC Capped en investissant dans le FNB Franklin FTSE India coté aux États-Unis. FID investit dans des titres de sociétés indiennes à grande et moyenne capitalisation, moyennant des frais de gestion peu élevés de 0,19 %.

« Les offres de FID sont un ajout intéressant à notre gamme de pays passifs à faible coût. La croissance économique robuste de l'Inde, l'expansion de la classe moyenne et les réformes commerciales favorables en font une occasion attrayante de rendement potentiel et de diversification du portefeuille », a déclaré M. Ahmed.

L'offre initiale de FNB a pris fin et ils commenceront à se négocier aujourd'hui, le 14 août, sur Cboe Canada Inc.

Pour en savoir plus sur ces FNB, consultez le site www.franklintempleton.ca/etf.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société mondiale de gestion de placements qui exerce ses activités, conjointement avec ses filiales, sous la dénomination Franklin Templeton et est au service de clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. Au Canada, Revenu fixe Franklin est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 400 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 31 juillet 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.franklintempleton.ca.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent tous être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du fonds commun de placement et du FNB. Cette information simplifiée est présentée dans le prospectus et l'apercu du fonds et des FNB. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds et des FNB attentivement avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et les frais des FNB réduisent le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

