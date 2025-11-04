Le 1er janvier, la tarification du Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, du Fonds d'actions essentielles américaines Franklin et du Fonds d'actions essentielles internationales Franklin sera réduite

TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la nouvelle tarification de sa gamme de fonds d'actions essentielles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Ce seront les frais les plus bas parmi le groupe de sociétés semblables. Les changements s'appliquent au Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, au Fonds d'actions essentielles américaines Franklin et au Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, pour les séries F et O, ainsi que pour la série FNB correspondante.

En plus de la nouvelle tarification, la série A sera lancée pour les trois fonds le 13 janvier 2026, ce qui élargira l'accessibilité pour les investisseurs et répondra à la demande des conseillers.

Les fonds d'actions essentielles ont été lancés en 2019 comme des composantes de base des portefeuilles multiactifs de Franklin Templeton et, au 30 septembre, ils avaient un actif sous gestion de 1,9 milliard de dollars canadiens.

« Positionnés entre les stratégies traditionnelles à gestion active et passive, ces fonds sont conçus pour être des composantes de base robustes qui aident les investisseurs à améliorer l'efficacité du portefeuille, à faciliter le bon déroulement de son fonctionnement et à obtenir de meilleurs résultats à long terme, sans complexité inutile. Grâce à cette nouvelle structure de frais, la gamme fait partie des offres les moins coûteuses pour les investisseurs au sein de la concurrence », a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada.

Franklin Templeton croit qu'une meilleure base commence par la rigueur et la précision. Les fonds d'actions essentielles sont des composantes de base à faible coût pour la construction de portefeuille moderne, combinant une exposition à l'indice de référence et une production d'alpha systématique et tirant parti à la fois des modèles quantitatifs et des idées très convaincantes des gestionnaires de données fondamentales de la société.

« Les trois fonds ont été construits en fonction de cinq facteurs : la qualité, la valeur, le momentum, les placements alternatifs et le degré de conviction. Il a été démontré qu'ils offraient des rendements excédentaires au fil du temps. Chaque facteur joue un rôle distinct et, ensemble, ils créent une source d'alpha diversifiée et équilibrée », a déclaré Michael Greenberg, vice-président principal et chef, Gestion de portefeuille, Amériques, Franklin Templeton Investment Solutions1.

« Ce qui distingue ces fonds, c'est le facteur de conviction. Unique à Franklin Templeton, ce facteur permet de tirer avantage systématiquement des titres les plus prometteurs choisis par les principaux gestionnaires de données fondamentales de la société et les transforme en un facteur investissable, en convertissant des données approfondies axées sur la recherche en une source d'alpha évolutive et systématique », a déclaré M. Greenberg.

Franklin Templeton est un chef de file mondial des solutions multiactifs, quantitatives et couvertes, offrant aux clients un point d'accès unique aux capacités des marchés publics et privés. Grâce à des recherches approfondies, à une gestion active et à des renseignements axés sur les données, l'équipe de placement de Franklin Templeton crée des solutions personnalisées conçues pour répondre aux besoins changeants des investisseurs dans un environnement de marché de plus en plus complexe.

Réduction des frais de gestion et d'administration

Offerts aux investisseurs de détail depuis juin 2025, ces fonds étaient accompagnés d'une exonération complète des frais de gestion jusqu'au 31 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2026, la structure de frais suivante s'appliquera :



Séries F et ETF : Nom du Fonds Frais de

gestion

actuels1 Nouveaux

frais de

gestion Frais

d'administration Nouveau

frais

d'administration Annulation

partielle des

frais de

gestion2 Frais

combinés

après

annulation Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin 0,25 % 0,18 % 0,10 % 0,05 % -0,05 % 0,18 % Fonds d'actions essentielles américaines Franklin 0,25 % 0,20 % 0,10 % 0,05 % -0,03 % 0,22 % Fonds d'actions essentielles internationales Franklin 0,25 % 0,25 % 0,10 % 0,05 % -0,03 % 0,27 %

1 Frais de gestion actuels entièrement annulés jusqu'au 31 décembre 2025. 2 Annulation des nouveaux frais de gestion du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.





Série O Nom du Fonds Frais combinés

actuels - tous les

niveaux Nouveaux frais

combinés - tous

les niveaux Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin 0,35 % 0,18 % Fonds d'actions essentielles américaines Franklin 0,35 % 0,22 % Fonds d'actions essentielles internationales Franklin 0,35 % 0,27 %

Présentation de la série A

La série A sera offerte pour les trois fonds d'actions essentielles à compter du 13 janvier 2026, proposant un accès élargi aux investisseurs à la recherche de solutions d'actions activement gérées et rentables.



Série A Nom du Fonds Frais de gestion Frais

d'administration Annulation

partielle des frais

de gestion1 Frais combinés

après annulation Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin 1,18 % 0,05 % -0,05 % 1,18 % Fonds d'actions essentielles américaines Franklin 1,20 % 0,05 % -0,03 % 1,22 % Fonds d'actions essentielles internationales Franklin 1,25 % 0,05 % -0,03 % 1,27 %

1 Frais de gestion partiellement annulés du 13 janvier 2026 au 31 décembre 2026.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société mondiale de gestion de placements qui exerce ses activités, conjointement avec ses filiales, sous la dénomination Franklin Templeton et est au service de clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à plus de 1 660 milliards de dollars américains au 30 septembre 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.franklintempleton.ca.

Les placements dans des fonds communs de placement et des FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du fonds commun de placement et du FNB. Cette information et d'autres informations sont présentées dans le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds et des FNB. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds et des FNB attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

1. Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

Personne-ressource :

Franklin Templeton

1-800-387-0830

Keith Damsell, 647 338-2667, [email protected], Site Web : www.franklintempleton.ca