François Legault ne voit pas plus loin que la journée de l'élection

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un budget purement électoraliste, qui ne répond pas aux besoins des familles québécoises qui font face à la hausse de l'inflation. La CAQ nous démontre que sa priorité, ce n'est pas le bien-être des Québécois.es mais bien de se faire réélire. François Legault ne regarde pas plus loin que le 3 octobre prochain.

Aujourd'hui, les Québécois.es financent eux-mêmes les chèques qui sont donnés et même davantage. Seulement cette année, les Québécois.es auront payé 4,3G$ supplémentaires en taxes et impôts dans les coffres de l'État.

On pourrait renommer ce budget, le budget « Horizon Élection ». La CAQ manque d'anticipation et ne propose aucune mesure à long terme pour aider les Québécois.es. La situation actuelle est très incertaine et ces mesures à courte vue ne seront pas suffisantes pour supporter l'économie dans les prochains mois et les prochaines années.

En laissant en place son erreur historique de lier les tarifs d'électricité avec l'inflation, les Québécois.es paieront encore longtemps pour l'arrogance de la CAQ. Nous constatons aussi que la CAQ a fait le choix de ne pas reconnaître la crise du logement, promet la construction de seulement 1000 nouveaux logements et aucune aide n'est prévue pour aider les nouveaux acheteurs à faire l'acquisition d'une première propriété.

En santé, tous les indicateurs sont au rouge, la liste d'attente pour les chirurgies a atteint des sommets à 160 000 personnes, près de 1 million de patients en attente d'avoir accès à un médecin de famille et l'attente aux urgences a augmenté de 1h30. Par contre, ce budget ne contient aucune mesure concrète qui permettrait de rattraper le retard en chirurgies et aucune mesure pour garantir l'accès à un médecin de famille.

De plus, en matière de développement économique, les stratégies pour le développement de l'hydrogène vert et pour les matériaux critiques et stratégiques manquent grandement d'ambition.

Avec la CAQ, préparer son élection devient une mission essentielle et c'est inacceptable. Si François Legault avait voulu réellement aider les Québécois.es, il aurait mis en place des mesures avec un horizon à plus long terme.

Citations :

« C'est un budget totalement électoraliste qui n'a qu'un seul but, celui d'envoyer des bonbons juste avant l'élection. Ce n'est pas sérieux. Depuis 4 ans, François Legault n'a pas su anticiper les difficultés que vivent les Québécois.es.

Le niveau des prix ne diminuera pas l'an prochain ni l'autre d'après, au contraire. Cela continuera d'augmenter, mais les chèques de la CAQ, eux, seront déjà bien loin dans l'esprit et les poches des gens.

La CAQ choisit de pelleter les problèmes vers l'avant, plutôt que de les régler maintenant. »

- Carlos Leitão, porte-parole en matière de finances publiques

« La CAQ manque de vision pour le développement économique du Québec. En mettant trop peu de moyens pour développer le potentiel de l'hydrogène vert, la CAQ manque une occasion unique de positionner le Québec comme leader mondial en termes de développements économique et environnemental. Ce manque d'ambition nuira au développement économique du Québec. »

- Marc Tanguay, porte-parole en matière d'économie, d'énergie et de ressources naturelles

« Au point de vue des infrastructures, il est clair que la CAQ a annoncé beaucoup plus de projets que ce qu'elle est en mesure de réaliser. Éric Caire, qui avait mis son siège en jeu, doit paniquer aujourd'hui en voyant que le 3e lien est toujours à l'étape de la planification. »

- Pierre Arcand, porte-parole pour le Conseil du trésor

