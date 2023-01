Expérience olfactive unique autour de L'Hommage à Rosa Luxemburg de Jean Paul Riopelle

QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Toujours en quête d'innovation et d'expériences muséales audacieuses, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier de s'associer à François Chartier, sommelier de renommée internationale et à ses équipes du Chartier World LAB (CWL), afin de concevoir une expérience olfactive unique autour de L'Hommage à Rosa Luxemburg, la fresque monumentale de l'artiste Jean Paul Riopelle.

Installée au sommet du futur Espace Riopelle du Musée, « La Rosa » comme la surnomme François Chartier, fera certainement partie des éléments phares de ce pavillon qui ouvrira à la fin de 2025 ou au début de 2026, car en contemplant ce triptyque magistral, « on pourra aller au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent, on pourra vivre autrement l'expérience de l'œuvre en plongeant à travers le merveilleux monde des arômes. », de se réjouir Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ.

Un chef-d'œuvre sublimé par les arômes

Réalisé grâce à l'Incubateur d'innovations muséales, financé par le Secrétariat à la Capitale-Nationale, ce projet spécial du MNBAQ proposera au public une aventure distinctive dans le nouveau bâtiment dédié à l'œuvre de Riopelle. L'expérience aromatique, développée sur mesure, épousera à la fois l'esprit des lieux et la vision de Riopelle, soit de créer un lien fort entre l'art, la nature, les sens - dont les arômes - et les émotions. « L'Hommage à Rosa Luxemburg n'est pas une œuvre que l'on doit nécessairement intellectualiser, on doit plutôt la ressentir. C'est ce que voulait Riopelle. », précise le directeur général du Musée. « Dans le mot ressentir, il y a le mot sentir, les arômes ont ce pouvoir unique d'évocation et de mémoire. », de s'enthousiasmer François Chartier.

Tout un système à inventer

Fort de ses expériences avec le Musée Picasso Barcelona (Espagne) et le Festival International de Jazz de Montréal (Canada), le spécialiste des arômes et ses équipes du CWL travailleront en étroite collaboration avec la firme d'architecture fabg, qui va signer l'Espace Riopelle, avec le designer et la conservatrice de l'art contemporain (1950-2000) au MNBAQ, Eve-Lyne Beaudry, afin d'intégrer leur création aromatique permanente dans le futur bâtiment.

Chartier et Riopelle, un lien privilégié

Lorsqu'il était un jeune sommelier au mythique Bistro à Champlain, François Chartier a bien connu Riopelle. Il entend d'ailleurs utiliser sa méthode révolutionnaire de science aromatique d'harmonies moléculaires afin de décoder le triptyque créé en 1992 par Riopelle, après le décès de Joan Mitchell, la célèbre peintre américaine qui a partagé sa vie pendant 24 ans.

Pour saisir la quintessence de l'œuvre de Riopelle, François Chartier n'a pas hésité à visiter l'atelier de ce dernier dans les Laurentides afin de prélever des échantillons de peinture, d'huiles et d'aérosols. Une piste exploratoire prometteuse, à laquelle va certainement s'ajouter la nature. « La première fonction des arômes, c'est de créer de l'imaginaire. Elles permettent de briser le lien entre le visible et l'invisible. C'est un moyen exceptionnel d'amener les gens à devenir à leur tour des créateurs d'images. », de compléter François Chartier.

L'odeur devient une sorte de machine à voyager dans le temps, permettant de capter l'essence d'un lieu. Riopelle jouissait de ce don admirable qui a imprégné ses créations. Vivement ce voyage qui mariera l'art et les arômes !

Le Chartier World LAB, en bref

Le Chartier World LAB (CWL), qui se veut un espace de recherche et de création, est en fait un laboratoire disruptif, multidisciplinaire et inclusif basé sur la science aromatique des harmonies moléculaires. Après trente ans de LAB nomade dans une trentaine de pays, François Chartier a cofondé en 2020, avec son épouse et associée, la sommelière Isabelle Moren, et leur directeur de projet, le sommelier Nicolas Roché, la société Chartier World LAB Barcelona, maison mère de plusieurs succursales en développement, à Tokyo (Japon) et à Québec (Canada).

L'Incubateur d'innovations muséales, en bref

L'Incubateur d'innovations muséales réunit les deux musées d'État de la Ville de Québec : le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation. Soutenu par le Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'Incubateur d'innovations muséales se veut un terrain d'expérimentation et un outil de développement qui permet à chacune des deux institutions de stimuler l'esprit d'innovation au sein de ses équipes. Seul incubateur du genre au monde, il est le fruit de la mise en commun des expertises et de la créativité des deux musées et de l'apport d'un riche réseau de partenaires. Il favorise l'émergence de propositions originales qui sont susceptibles de transformer les pratiques des équipes muséales et l'expérience des visiteuses et des visiteurs.

