Francisation de la Ville de Montréal et de ses arrondissements - Certificat de conformité à la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française a délivré aujourd'hui un certificat de conformité à la ville-centre de Montréal ainsi qu'à deux arrondissements, soit celui d'Ahuntsic-Cartierville et celui du Sud-Ouest. L'obtention de ce certificat représente la dernière étape du processus et démontre que ces trois administrations répondent aux exigences de la Charte de la langue française.

La ville-centre et les deux arrondissements nouvellement certifiés viennent s'ajouter aux onze autres arrondissements qui avaient déjà obtenu leur certificat de conformité à la Charte de la langue française, soit Anjou, L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, LaSalle, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Le Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Verdun, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Rappelons que, le 14 décembre dernier, les arrondissements de LaSalle et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ont obtenu leur certification.

L'Office travaille en étroite collaboration avec les six autres arrondissements afin qu'ils obtiennent rapidement leur certificat de conformité.

Citation

« La Ville de Montréal ainsi que ses arrondissements doivent être exemplaires en matière de respect de la Charte de la langue française. L'obtention du certificat de conformité par quatre arrondissements supplémentaires ainsi que par la ville-centre depuis l'adoption d'une motion par l'Assemblée nationale le 22 octobre dernier est un pas dans la bonne direction. Après plus de 15 ans à faire preuve de laxisme, les représentants élus de la Ville de Montréal doivent poursuivent leurs efforts afin que l'ensemble des arrondissements se conforment à la Charte. De plus, la vitalité de la langue française à Montréal est cruciale, tant dans le domaine du travail que dans celui du commerce et des affaires. Ainsi, la valorisation de notre langue doit être une priorité pour tous. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« À titre de ministre responsable de la Métropole, il m'apparaît essentiel que la Ville de Montréal fasse de la valorisation et de la promotion de la langue française une priorité. Nous avons, comme représentants élus de la métropole, la responsabilité de faire rayonner davantage la langue française, seule langue officielle de Montréal. Je travaillerai en ce sens avec mon collègue, le ministre responsable de la Langue française. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Pour qu'un certificat de conformité à la Charte de la langue française lui soit délivré, un organisme doit d'abord procéder à l'analyse de sa situation linguistique et, s'il y a lieu, mettre en place des mesures de correction. Une fois cette étape réalisée, l'Office effectue les vérifications nécessaires auprès de l'organisme. Si la situation est conforme, il peut obtenir sa certification. C'est cette dernière étape que viennent de franchir la ville-centre de Montréal ainsi que les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et du Sud-Ouest.





lui soit délivré, un organisme doit d'abord procéder à l'analyse de sa situation linguistique et, s'il y a lieu, mettre en place des mesures de correction. Une fois cette étape réalisée, l'Office effectue les vérifications nécessaires auprès de l'organisme. Si la situation est conforme, il peut obtenir sa certification. C'est cette dernière étape que viennent de franchir la ville-centre de Montréal ainsi que les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et du Sud-Ouest. L'Office québécois de la langue française veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. Il assure également le respect de la Charte et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

Lien connexe

Site Web de l'Office québécois de la langue française :

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/admin_publ/index.html

/OQLF.QC

/OQLF.QC

/OQLF

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]

Liens connexes

https://www.oqlf.gouv.qc.ca