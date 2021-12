Francine Charbonneau en tournée en Mauricie

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - La députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs et de formation professionnelle et d'éducation aux adultes, Mme Francine Charbonneau, sera à La Tuque les 1er et 2 décembre prochains, afin de rencontrer des organismes du milieu forestier.

Mme Charbonneau profitera de sa visite en Mauricie pour échanger avec des acteurs du milieu des enjeux qui les préoccupent. Elle sera également disponible pour des entrevues avec les médias.

« L'industrie forestière est un acteur économique majeur et emploie de nombreux travailleurs en Mauricie, en particulier à La Tuque. Je suis impatiente d'aller échanger avec les gens qui la font vivre et entendre leurs propositions face à leurs enjeux. »

- Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, de faune et de parcs et de formation professionnelle et d'éducation aux adultes

