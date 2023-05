France-Élaine Duranceau salue la création d'un important projet-pilote de responsables d'un service de garde éducatif en entreprise dans le campus d'Équipe Laurence à Sainte-Adèle

SAINTE-ADÈLE, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - C'est à la suite d'une entente survenue entre la firme de génie civil Équipe Laurence et le ministère de la Famille qu'un projet-pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise verra le jour sous peu. Créant une nouvelle dynamique dans le monde du travail de la région des Laurentides, le projet-pilote permettra d'accueillir des enfants des 130 employés de ce cabinet qualifié d'étoile-montante du domaine du génie civil au Québec, directement sur le campus de l'entreprise, situé à Sainte-Adèle.

La ministre déléguée à l’Habitation, et députée de Bertrand, France-Élaine Duranceau et le président de la firme d’ingénieur Équipe Laurence, Alexandre Latour, ont donné le coup d’envoi à ce premier Service de garde éducatif en milieu de travail professionnel dans les Laurentides, Les Petits Génies du Nord, en compagnie de la mairesse Michèle Lalonde de Ste-Adèle et du Préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, André Genest. (Groupe CNW/Équipe Laurence)

L'instauration de ce nouveau service de garde, facilité par la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est le fruit d'une collaboration productive entre le ministère de la Famille et toutes les parties impliquées. Le service de garde entrera en opérations le 8 mai 2023.

« Cette initiative au sein du Campus Équipe Laurence, permettra de répondre aux besoins des familles de Bertrand. C'est en travaillant en collaboration avec les entreprises de chez nous que notre région dispose maintenant d'un atout supplémentaire pour attirer et retenir la main d'œuvre dans les Laurentides. Ce projet-pilote illustre la volonté de notre gouvernement de renforcer la conciliation travail-famille, tout comme il démontre l'engagement de ma collègue ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, à compléter rapidement le réseau de la petite enfance au bénéfice des tout-petits et des parents du Québec. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

« L'implantation du service de garde en milieu de travail constitue une très forte valeur ajoutée dans l'ensemble des conditions de travail de la firme. Cela renforcera encore plus le pouvoir d'attraction et de rétention des employés chez Équipe Laurence. Je suis très enthousiaste à l'idée d'offrir à cette jeune équipe dynamique, créative et inclusive un environnement de travail d'exception sur le campus. À la fréquentation des pistes de ski à proximité, l'accès à des sentiers boisés et des endroits de travail en plein air en saison estivale, nous ajoutons maintenant un accès à des services de garde de qualité, accessibles directement sur le lieu de travail. »

Alexandre Latour, président et chef de la direction d'Équipe Laurence

