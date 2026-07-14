France-Élaine Duranceau annonce une entente avec l'Alberta pour accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle au sein de l'État

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec franchit une nouvelle étape pour moderniser l'État grâce à l'intelligence artificielle. La ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, annonce la signature d'une entente de coopération opérationnelle en intelligence artificielle (IA) avec M. Nate Glubish, ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta.

D'une durée de 5 ans et sans engagement financier, cette entente vise à accélérer le déploiement de l'IA dans l'administration publique. Elle a pour objectifs d'améliorer la performance et l'efficacité de l'État et d'offrir aux citoyens ainsi qu'aux entreprises des services plus simples, plus rapides et mieux adaptés à leurs besoins.

Concrètement, l'entente prévoit le partage de connaissances et de meilleures pratiques en IA, la mise en commun d'actifs technologiques réutilisables ainsi que le développement de formations et de programmes de requalification et d'accompagnement du personnel. Elle mise également sur le renforcement des expertises en gouvernance des données, en cybersécurité, en protection de la vie privée et en gestion des risques liés à l'IA.

Cette collaboration facilitera le passage des projets pilotes à des déploiements à grande échelle afin de produire des résultats concrets et mesurables pour la population : des délais de traitement réduits, un meilleur accès à l'information, une qualité de service accrue dans les centres de services à la clientèle ainsi que des services publics plus proactifs et personnalisés. L'intelligence artificielle devient ainsi un outil au service direct des Québécoises et des Québécois.

Citations :

« Cette collaboration s'inscrit pleinement dans notre volonté de bâtir un État plus simple, plus performant et plus efficace. En mettant en commun nos expertises, le Québec et l'Alberta misent sur les solutions déjà développées par chacun des deux gouvernements plutôt que de repartir à zéro. L'intelligence artificielle nous permettra d'accélérer le traitement des dossiers, des requêtes et des demandes, afin de répondre plus efficacement aux besoins des Québécoises et des Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« L'Alberta a créé des conditions favorables en mettant l'intelligence artificielle au service des Albertains. L'Alberta AI Academy a formé des milliers de personnes, nos Velocity White Papers offrent à tout gouvernement une feuille de route pour utiliser l'IA afin de moderniser des systèmes vieillissants, et nous développons des applications de qualité entreprise plus rapidement tout en réduisant les coûts de 95 % pour les contribuables. Le Québec accomplit lui aussi de grandes choses. Cette entente vise à partager les meilleures pratiques, les outils, les techniques, la formation et les technologies afin que nous puissions, ensemble, avancer plus rapidement, offrir de meilleurs résultats aux citoyens et faire économiser de l'argent aux contribuables. »

Nate Glubish, ministre des Technologies et de l'Innovation de l'Alberta

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet de la ministre de la Cybersécurité et du Numérique, William Demers, Directeur des communications et des relations médias, Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]