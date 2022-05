CODE VESTIMENTAIRE :

Le Club Mont-Royal est situé dans un élégant bâtiment historique. Le Club demande que tous invités soient vêtus en conséquence; une tenue inappropriée entraînera l'interdiction d'entrer. Un complet ou un veston avec une chemise à col et un pantalon propre sont requis pour les messieurs et une cravate est recommandée mais non obligatoire. Les dames doivent porter une tenue vestimentaire comparable. Les pantalons propres en denim sont autorisés, mais les trous, déchirures ou effilochures ne sont pas tolérés.