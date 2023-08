CHENGDU, Chine, 4 août 2023 /CNW/ - La 31e édition estivale des Jeux universitaires mondiaux, une manifestation sportive multidisciplinaire internationale, se déroule du 28 juillet au 8 août et devrait attirer plus de 10 000 étudiants-athlètes et représentants de plus de 150 pays qui rivaliseront pendant 12 jours.

En tant que fournisseur officiel de services d'affichage désigné, Unilumin Group a toujours participé activement aux activités de préparation et de publicité des Jeux universitaires, et a fourni un total de 2 500 m2 d'écrans LED, ainsi que des produits et solutions intégrées d'éclairage pour 13 lieux d'événements et installations de soutien comme la sécurité publique et la radiodiffusion.

Le stade principal est le Phoenix Mountain Sports Park Complex Stadium, qui compte 18 000 places. On rapporte que pour offrir une meilleure atmosphère de compétition et de spectacle, Unilumin a fourni au site un total de plus de 900 m2 d'écrans Kinetic Halo, d'écrans Centerhung et de solutions Metasight intégrées. Les spectateurs peuvent obtenir de l'information en temps réel, comme les résultats, et mettre en évidence certaines séquences grâce à des écrans DEL haute définition.

De plus, Unilumin a fourni des écrans DEL de type professionnel, des produits d'éclairage et des solutions intégrées pour la salle de natation et le gymnase de l'Université de Chengdu, le terrain de sport de Qingshan, une salle d'entraînement de gymnastique artistique et d'autres lieux pour veiller à ce que l'auditoire profite d'une expérience agréable.

À l'extérieur du site, Unilumin a fourni 420 m2 d'écran HD LED et de systèmes de diffusion en direct pour le centre de recherche sur le panda géant de Chengdu et l'aéroport international de Tianfu, qui favorisent des reprises exceptionnelles et une diffusion en temps réel de l'événement, ce qui permet de profiter du charme des sports.

Chengdu aide à réaliser des rêves. Unilumin a fourni des écrans pour un total de 983 m2 dans les salles de conférence environnantes, comme la section du Congrès national de la nouvelle zone de Tianfu, ce qui permet de suivre l'événement au quotidien et garantit le succès de la 31e édition estivale des Jeux universitaires mondiaux.

En tant que chef de file de l'industrie LED, Unilumin dispose d'une gamme complète d'écrans LED et de solutions d'éclairage LED pour le secteur des sports. Combinées au système de jeux vidéo en direct, au système de chronométrage et de pointage, à la reprise vidéo au ralenti et à d'autres moyens techniques, les solutions intégrées d'Unilumin peuvent être appliquées aux parties de soccer, de baseball et de cricket, et à d'autres événements.

Des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014, à la Coupe du monde de la FIFA en Russie en 2018, aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing en 2022, à la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 et maintenant à la 31e édition estivale des Jeux universitaires mondiaux, Unilumin se concentre continuellement sur la technologie LED, la prestation d'un service professionnel lors des plus grands événements du monde et l'offre d'une expérience visuelle plus merveilleuse au public mondial.

